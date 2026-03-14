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¡Luto en el rock! Murió reconocido guitarrista de icónica banda: ¿quién era?

El mundo del rock está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido guitarrista de una icónica banda británica.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió reconocido guitarrista de icónica banda de rock
Murió reconocido guitarrista de icónica banda de rock. (Foto FreePik)

El mundo del rock y el heavy metal se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido guitarrista que hizo parte de la legendaria banda británica Motörhead.

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El músico falleció luego de permanecer en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación, noticia que rápidamente generó reacciones entre seguidores del género alrededor del mundo.

La información fue confirmada a través de un emotivo comunicado publicado en las redes sociales de la banda que lideraba en los últimos años.

¿Quién fue el guitarrista que falleció?

El músico en cuestión fue Phil Campbell, reconocido guitarrista que durante más de tres décadas hizo parte de Motörhead, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del heavy metal.

Murió reconocido guitarrista de icónica banda de rock. (Foto FreePik)
Murió Phil Campbell, legendario guitarrista de Motörhead. (Foto Jason Kempin / AFP)

Nacido en Gales en 1961, Campbell comenzó su carrera musical en la década de 1970 con la banda Persian Risk, donde empezó a destacar por su talento con la guitarra.

Su carrera dio un giro importante en 1984 cuando se unió a Motörhead junto al guitarrista Michael "Würzel" Burston y al icónico líder de la banda Lemmy Kilmister.

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Durante su paso por la agrupación, Campbell participó en 16 álbumes de estudio, consolidándose como uno de los integrantes más representativos del grupo. Permaneció en la banda hasta 2015, cuando Motörhead se disolvió tras la muerte de Lemmy.

Después de ese momento, el guitarrista continuó activo en la música y creó su propio proyecto llamado Phil Campbell and the Bastard Sons, en el que compartía escenario con sus hijos.

Su familia recordó, en un mensaje, al artista no solo por su trayectoria musical, sino también por su papel como padre, esposo y abuelo.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció tranquilo anoche”, señalaron en el comunicado. Además, lo describieron como un hombre profundamente querido por quienes lo rodeaban.

¿Cuál fue la causa de muerte del guitarrista?

Según el comunicado difundido por su familia, el artista falleció en paz luego de atravesar un complicado proceso médico.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre la enfermedad que enfrentaba, sí se confirmó que el músico había sido sometido recientemente a una operación mayor, tras la cual permaneció en cuidados intensivos durante varios días.

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Sus familiares también recordaron que era conocido cariñosamente como “Bampi” por sus nietos y destacaron que siempre fue un hombre dedicado a su familia.

Tras conocerse la noticia, fanáticos y músicos de diferentes partes del mundo han comenzado a compartir mensajes de despedida y homenajes, recordando su legado dentro del rock y el heavy metal.

Murió Phil Campbell, guitarrista de la icónica banda Motörhead
Murió Phil Campbell, guitarrista de la icónica banda Motörhead. (Foto FreePik)
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