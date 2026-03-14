El cumpleaños número 15 de Isabella Valdiri sigue dando de qué hablar en redes sociales.

La celebración organizada por la creadora de contenido Andrea Valdiri no solo llamó la atención por la magnitud de la fiesta, sino también por un gesto protagonizado por su pareja, Juan David Sepúlveda, que despertó rumores de un posible embarazo.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la barranquillera.

Andrea Valdiri desata rumores de embarazo tras gesto de su pareja en el cumpleaños de su hija. (Foto Canal RCN)

¿Qué gesto hizo Juan David Sepúlveda que generó rumores de embarazo?

Durante la celebración, Andrea Valdiri se encontraba sentada junto a su pareja cuando una entrevistadora comentó que la pareja se veía muy enamorada. En ese momento, le preguntó directamente cuándo se vendría la boda y los hijos.

Ante la pregunta, Andrea se acercó al oído de Juan David Sepúlveda y le dijo algo que no se logra escuchar con claridad en el video. Sin embargo, la reacción de él fue inmediata y llamó la atención de quienes estaban presentes.

El empresario comenzó a sobarle la barriga a Andrea Valdiri y luego se inclinó para darle un beso en el abdomen. Por su parte, Andrea reaccionó con una mezcla de asombro y comenzó a reírse.

Aunque la pareja no respondió directamente a la pregunta sobre si están esperando un bebé, el gesto de Sepúlveda fue suficiente para que muchos comenzaran a especular sobre un posible embarazo a futuro.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como suele ocurrir con los momentos virales de la influenciadora, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Por un lado, algunos usuarios criticaron la situación y comentaron que Andrea podría tener otro hijo con una nueva pareja, señalando que estaría “repitiendo la historia”.

Sin embargo, otros seguidores salieron en su defensa y aseguraron que la creadora de contenido es una mujer joven que tiene derecho a volver a formar una familia si así lo desea. Incluso varios comentarios señalaron que el gesto de Juan David Sepúlveda demostraba el cariño que siente por ella.

Además, muchos usuarios recordaron otro momento que generó reacciones durante la fiesta: Sepúlveda bailó el vals con Isabella, lo que para algunos reflejó la cercanía que tiene con la hija mayor de Andrea.

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¿Cuántos hijos tiene Andrea Valdiri?

Actualmente, Andrea Valdiri es madre de dos niñas.

Su hija mayor es Isabella, quien recientemente celebró sus 15 años. Sobre su padre se conoce muy poco públicamente, y la misma Andrea ha contado en diferentes ocasiones que ella ha asumido gran parte de la crianza de la joven.

La segunda hija de la barranquillera es Adhara, fruto de su relación con el cantante Lowe León. La pequeña nació en 2021 y es la menor de la familia.

Por ahora, los rumores sobre un posible embarazo no han sido confirmados, pero el gesto de Juan David Sepúlveda durante la fiesta dejó a muchos seguidores preguntándose si la familia de la influenciadora podría crecer nuevamente en el futuro.