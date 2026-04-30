Desde hace varias semanas, el nombre de Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Yuli Ruíz causó revuelo tras los contundentes comentarios que compartió cuando fue a un congelado en el reality, diciéndoles la verdad sin filtro a los participantes, quienes se sorprendieron con todo lo que le dijeron.

Con base en esto, Yuli Ruíz estuvo unas horas desaparecida de sus redes sociales, pues, les explicó a sus seguidores, las razones por las que lo hizo junto a una inesperada confesión.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que Yuli Ruíz les compartió a sus seguidores?

Cabe destacar que Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida influenciadora, sino que también, por mantener a sus seguidores informados por todo lo que hace en su vida cotidiana.

Así fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Yuli acaparó la atención mediática al reaparecer a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que hizo una contundente confesión, pues, expresó las siguientes palabras:

“Sé que los tengo abandonados, pero estoy poniéndome en contexto con todas mis finanzas, estaba haciendo todo tipo de detalles con una propiedad que tengo”, agregó Yuli Ruíz en la descripción de la publicación.

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Con base en esto, Yuli aprovechó la oportunidad para darle contexto a sus seguidores de la razón por la que se alejó de redes sociales durante unas horas, pues, tuvo unas horas alejada de redes sociales.

¿Cómo fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Yuli Ruíz adquirió gran visibilidad por ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, demostrando que las estrategias hacen parte de su personalidad.

Esto fue lo que dijo Yuli Ruíz en sus redes. | Foto: Canal RCN

Así también, Yuli acaparó una gran variedad de opiniones tras un corto shippeo que tuvo con Alejandro Estrado, quienes disfrutaron de algunos momentos dentro de la competencia.

Sin embargo, Yuli tomó la decisión de continuar con su camino por separado junto a Alejandro Estrada, deseándole lo mejor.