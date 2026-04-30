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Así reaccionó Greeicy al embarazo de Lina Tejeiro: su mensaje emocionó a los fans

Greeicy compartió un emotivo mensaje tras la confirmación de que Lina Tejeiro se encuentra esperando su primer hijo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Greeicy reaccionó al embarazo de Lina Tejeiro
Greeicy felicitó a Lina Tejeiro por su embarazo / (Foto del Canal RCN y AFP)

En medio de rumores, Lina Tejeiro confirmó su embarazo con una publicación que desató reacciones, entre ellas la de Greeicy Rendón, su amiga cercana.

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¿Cómo confirmó Lina Tejeiro su embarazo en redes sociales?

La actriz colombiana Lina Tejeiro reapareció en sus plataformas digitales para aclarar los comentarios sobre un posible embarazo. A través de un video publicado en su cuenta alterna, compartió un mensaje en el que habló de su proceso personal y del significado de convertirse en madre por primera vez.

¿Cómo confirmó Lina Tejeiro su embarazo en redes sociales?
Lina Tejeiro confirmó su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En el clip, grabado frente a un espejo, la actriz expresó reflexiones sobre la maternidad, y cómo ha transformado su forma de ver la vida. El contenido también incluyó fragmentos de una conversación con su madre, en la que manifestó lo que representa esta etapa para ella.

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¿Qué muestra el video de Lina Tejeiro sobre su embarazo?

El contenido compartido por Lina Tejeiro no solo confirmó la noticia, sino que también dejó ver elementos de su cotidianidad. En las imágenes aparece en un camerino, mientras se prepara y reflexiona sobre su experiencia.

¿Qué muestra el video de Lina Tejeiro sobre su embarazo?
Lina Tejeiro comparte detalles sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)

Durante el video, se escuchan frases relacionadas con el aprendizaje que implica la maternidad, así como la idea de que los hijos transforman la vida de quienes los reciben. También se observa un momento en el que interactúa con su madre, lo que reforzó la narrativa familiar del anuncio.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron destacando el enfoque del mensaje, señalando que se trató de una forma directa de responder a los rumores. Además, algunos internautas comentaron que el video permitió entender mejor el momento que atraviesa la actriz.

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¿Cómo reaccionó Greeicy al embarazo de Lina Tejeiro?

Tras la publicación, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Greeicy Rendón, quien mantiene una relación cercana con Lina Tejeiro. La cantante interactuó con la publicación a través de un “me gusta” y dejó un comentario que generó conversación.

En su mensaje, Greeicy escribió:

“La parte más hermosa de la vida. Raji, qué lindo poder verte ahí y disfrutarnos esta etapa juntas. Te amo”.

El comentario acumuló múltiples reacciones y respuestas, en las que usuarios destacaron la amistad entre las dos figuras públicas.

Con este anuncio, Lina Tejeiro abrió una nueva etapa que rápidamente empezó a ser comentada por quienes siguen su actividad en redes.

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