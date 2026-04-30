En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras romper el silencio en sus redes sociales al confirmar que está embarazada, luego de varios rumores.

Por este motivo, Lina Tejeiro ha sorprendido a todos los internautas tras un emotivo video que compartió mediante sus redes sociales confirmando el importante momento que está viviendo a nivel emocional.

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¿Cómo anunció Lina Tejeiro que está embarazada tras video que salió a la luz?

Cabe destacar que, en los últimos días, una gran variedad de internautas generó diversas opiniones a través de las redes sociales tras algunos rumores circulados en redes frente al embarazo de Lina Tejeiro.

Así anunció Lina Tejeiro su embarazo, | Foto: Canal RCN

Por ello, Lina Tejeiro reapareció en horas de la noche de este jueves 30 de abril a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores y en su cuenta alterna de maquillaje, expresando las siguientes palabras:

“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

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En el video se evidencia que Lina está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por confirmar la noticia en un emotivo video, demostrando su gran habilidad en el campo artístico por convertirse en madre por primera vez.

¿Andy Rivera reaccionó al embarazo de Lina Tejeiro?

Tras confirmarse la noticia en la que Lina Tejeiro reveló que está atravesando por un importante momento a nivel emocional por su embarazo, varios internautas se han preguntado si Andy Rivera se pronunció al respecto.

¿Andy Rivera dijo algo sobre el ambarazo de Lina Tejeiro? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, horas antes de que Lina Tejeiro confirmada su embarazo, Andy Rivera compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Mándame el ritmo que necesito desahogarme”, expresó Andy Rivera,

En medio de estas palabras, Andy Rivera aprovechó la oportunidad para compartir un sencillo musical, en el que generó diversas opiniones en las redes sociales.