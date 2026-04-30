Kimberly Reyes lanzó una inesperada indirecta en sus redes sociales: ¿para quién es?

Kimberly Reyes generó intriga entre sus fans al publicar una indirecta en sus redes sociales.

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¿Quién es Kimberly Reyes?

Kimberly Reyes es una reconocida actriz, presentadora, modelo y cantante colombiana, nacida el 09 de julio de 1998 en Barranquilla. Su salto a la fama fue gracias a su participación en múltiples producciones en la televisión colombiana; además, se ha destacado recientemente por crear contenido de belleza, baile y estilo de vida en sus redes sociales.

Kimberly Reyes es una reconocida actriz y presentadora colombiana (Foto Canal RCN)

Actualmente, Kimberly continua con su carrera como actriz haciendo parte de una producción del Canal RCN llamada ‘Entre Panas’, donde tiene que interpretar un personaje paisa, lo cual ha sido todo un reto para ella.

¿Qué indirecta publicó Kimberly Reyes?

Debido al constante movimiento y gran comunidad en sus redes sociales, Kimberly se ha destacado por mostrar diferentes facetas de su vida en ellas. Por supuesto, su profesión hace parte del contenido que Kimberly comparte, además de otras cosas como fotos de sus viajes o con amigos.

Sin embargo, recientemente Kimberly publicó una historia donde aparecía cantando un fragmento de la canción “SOLTERO” de Rawayana, la cual decía específicamente:

“No me estés likeando las stories, ni mandando DM’s, si después vas a ‘arrugar’”

El mensaje de la canción sorprendió a sus fans llevándolos a especular acerca de la vida amorosa de la actriz. Además, el video venía acompañado de un texto que decía “Ya saben”, generando aún más sospechas de que se trataba de una indirecta.

¿Cuál es la situación actual de la vida amorosa de Kimberly Reyes?

Actualmente, Kimberly Reyes no está vinculada a ningún romance público. Sin embargo, a inicios del 2026 hubo rumores que la relacionaban amorosamente con el cantante Beéle, luego de que circularan videos de ambos celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla.

Kimberly Reyes fue vista con el reconocido cantante, Beéle, desatando rumores de un romance (Foto Canal RCN)

Sin embargo, después de algunos días, la actriz aclaró que no tenía novio ni estaba saliendo con nadie, dándole fin a las especulaciones.

Por otro lado, la vida amorosa de Kimberly dio un giro de 360 grados luego de que, en el 2022, confirmara su divorcio con el empresario Federico Severini debido a diferencias entre sus proyectos profesionales y personales.