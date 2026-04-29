Lina Tejeiro se pronunció tras rumores de embarazo: "cuando nazca, afrontaremos el mundo juntos"

Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de Instagram, donde abordó reflexiones relacionadas con la maternidad.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el embarazo?

En el video publicado en Instagram, Lina Tejeiro no realizó una confirmación sobre las versiones que circulan en redes sociales. Sin embargo, sí compartió reflexiones personales relacionadas con la posibilidad de ser madre en el futuro.

"No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida", dijo.

Lina Tejeiro habló sobre convertirse en mamá / (Foto del Canal RCN)

En su mensaje, mencionó que en otros momentos de su vida tenía una postura diferente frente a esta idea, pero que actualmente su perspectiva ha cambiado, lo que ha generado conversación entre quienes siguen su contenido digital.

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¿Qué mostró Lina Tejeiro en el video?

El contenido también estaría relacionado con el primer capítulo de un formato tipo podcast que la actriz estaría estrenando. En este primer capítulo, abordó temas como la posibilidad de dar vida y la importancia que tiene para ella la maternidad como experiencia personal.

Lina Tejeiro compartió reflexión sobre la maternidad / (Foto del Canal RCN)

Durante el video, Lina Tejeiro expresa que respeta a las mujeres que deciden no ser madres y reconoce que en el pasado también lo consideró. Además, comparte que le resulta importante pensar en una futura maternidad desde la tranquilidad y el acompañamiento en todo el proceso.

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¿Qué reflexión compartió Lina Tejeiro sobre la maternidad?

Tejeiro también habló sobre aspectos de su vida, aludiendo a experiencias de su infancia que han influido en la forma en que hoy entiende la maternidad. Señaló que esas vivencias pueden marcar la manera en que se toman decisiones en la vida adulta.

Entre sus reflexiones, señaló la importancia de encontrar un equilibrio entre sus proyectos personales y la posibilidad de asumir el rol de madre en el futuro. Además, expresó que su interés está en no perder sus metas individuales mientras construye una vida familiar estable.

"Lo más desafiante de convertirme en mamá creo que es poder ser mamá sin perderme a mí misma, sin dejar a un lado mis sueños, mis metas, mis ganas de seguir cumpliendo todo lo que me queda pendiente", dijo.

Aunque en su video Lina Tejeiro no confirmó ni negó los rumores que circulan en redes sociales, sus declaraciones sobre la maternidad ha generado conversación entre los internautas.