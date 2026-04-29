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Norma Nivia rompió el silencio tras la grave afección que tuvo en su rostro: ¿qué le ocurrió?

Norma Nivia compartió un video en sus redes acerca de la grave afección que tuvo en su rostro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Norma Nivia rompió el silencio tras la grave afección que tuvo en su rostro: ¿qué le ocurrió?
¿Cuál fue la afección que tuvo Norma Nivia en su rostro? | Foto: Buen Día, Colombia

Desde hace varios meses, el nombre de Norma Nivia se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida modelo y actriz, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Norma Nivia ha tenido la oportunidad de compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por mantenerlos informados sobre todo lo que hace.

Por este motivo, Norma Nivia confesó recientemente mediante sus redes sociales que tuvo una afección en su rostro a causa de una reacción alérgica.

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¿Cuál fue la afección que tuvo Norma Nivia en su rostro?

En las últimas horas, el nombre de Norma Nivia se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar que atravesó en el pasado.

Norma Nivia rompió el silencio tras la grave afección que tuvo en su rostro: ¿qué le ocurrió?
Esta fue la afección de Norma Nivia. | Foto: Buen Día, Colombia

Con base en esto, Norma Nivia compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 851 mil seguidores, revelando las siguientes palabras:

“Me pasó algo terrible en el rostro, eso que vieron ahí, fue una reacción alérgica a la vitamina C tópica que yo usaba normalmente porque siempre hemos escuchado que la vitamina C es el mejor antioxidante que hay y que es importantísimo en nuestra rutina de limpieza”, agregó Norma Nivia.

En medio de esta confesión, la creadora de contenido reveló que utilizó otros métodos para tener una mejoría tras la afección que tuvo en el pasado por el uso de vitamina C.

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Por este motivo, algunos internautas generaron varias reacciones al ver cómo mejoró Norma Nivia tras las secuelas que le dejó la afección en su rostro en el pasado.

¿Cómo fue el paso de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Norma Nivia adquirió gran visibilidad mediante las diferentes plataformas digitales al ser una de las exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Norma Nivia rompió el silencio tras la grave afección que tuvo en su rostro: ¿qué le ocurrió?
Así fue el paso de Norma Nivia en La casa de los famosos Col. | Foto: Buen Día, Colombia

Allí, Norma Nivia tuvo la oportunidad de reconstruir valiosos momentos junto a Mateo Valera, quien también, atravesó por un importantes momentos, en especial, por enamorarse allí y ser una de las parejas más destacadas del entretenimiento en la actualidad.

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