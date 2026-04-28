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¡Tembló en Bogotá! Así fue la magnitud del sismo, ¿qué prevenciones se deben tener al respecto?

En las últimas horas ocurrió un temblor en la ciudad de Bogotá. Estas prevenciones debes tener en cuenta.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Tembló en Bogotá! Así fue la magnitud del sismo, ¿qué prevenciones se deben tener al respecto?
¿Cuándo tembló en la ciudad de Bogotá? | Foto: Freepik

En las últimas horas, se confirmó un temblor en la ciudad de Bogotá donde el Servicio Geológico Colombiano, confirmó que este 28 de abril ocurrió un fuerte sismo en distintas partes del país.

Así también, se refleja que el sismo ocurrió en distintas partes de Cundinamarca en el que, a pesar de ser de poca profundidad, algunos ciudadanos lo sintieron en horas de la mañana.

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¿Cuál fue la magnitud que tuvo el sismo ocurrido en las últimas horas en Bogotá?

La noticia en la que principalmente se confirmó el sismo en la ciudad de Bogotá, distintas partes de Cundinamarca y del país, fue a través de un comunicado compartido por parte del Servicio Geológico Colombiano en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que anunciaron los hechos.

¡Tembló en Bogotá! Así fue la magnitud del sismo, ¿qué prevenciones se deben tener al respecto?
Así se confirmó el sismo en Bogotá este 28 de abril. | Foto: Freepik

El sismo ocurrió en horas de la mañana de este 28 de abril, aproximadamente a las 7:00 a.m. el cual tuvo una magnitud de aproximadamente 2.3.

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Tras el temblor que ocurrió en horas de la mañana en diferentes partes de Bogotá, varios internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales, tras los hechos presentados.

¿Qué prevenciones se deben tener en cuenta al momento de un sismo?

En medio del reciente sismo que ocurrió en la ciudad de Bogotá y en otros lugares, te contamos qué prevenciones debes tener en cuenta al momento cuando ocurre un suceso de estos.

¡Tembló en Bogotá! Así fue la magnitud del sismo, ¿qué prevenciones se deben tener al respecto?
¿Qué prevenciones se deben tener en cuenta al momento de un sismo? | Foto: Freepik

Por ello, la Inteligencia Artificial, o más conocida como la IA, comparte algunos puntos que son importantes al momento de vivir un hecho sísmico y estos son los siguientes:

  • Mantener la calma: en varias ocasiones cuando ocurre un sismo, lo más importante es mantener la calma y no entrar en pánico. Por ello, es indispensable que te mantengas en estructuras firmes.
  • Alejarse de zonas peligrosas: es indispensable estar lejos de lugares en los que puedas resultar herido, por ello, no utilices ascensores y dirígete a un lugar seguro.
  • Actuar con precaución después del sismo: conservar las respectivas medidas de precaución, te ayudan a que evites daños posteriores al sismo para que evites entrar en estados que no te generen tranquilidad, luego del hecho presentado.
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