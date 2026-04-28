En las últimas horas, se confirmó un temblor en la ciudad de Bogotá donde el Servicio Geológico Colombiano, confirmó que este 28 de abril ocurrió un fuerte sismo en distintas partes del país.

Así también, se refleja que el sismo ocurrió en distintas partes de Cundinamarca en el que, a pesar de ser de poca profundidad, algunos ciudadanos lo sintieron en horas de la mañana.

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¿Cuál fue la magnitud que tuvo el sismo ocurrido en las últimas horas en Bogotá?

La noticia en la que principalmente se confirmó el sismo en la ciudad de Bogotá, distintas partes de Cundinamarca y del país, fue a través de un comunicado compartido por parte del Servicio Geológico Colombiano en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que anunciaron los hechos.

Así se confirmó el sismo en Bogotá este 28 de abril. | Foto: Freepik

El sismo ocurrió en horas de la mañana de este 28 de abril, aproximadamente a las 7:00 a.m. el cual tuvo una magnitud de aproximadamente 2.3.

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Tras el temblor que ocurrió en horas de la mañana en diferentes partes de Bogotá, varios internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales, tras los hechos presentados.

¿Qué prevenciones se deben tener en cuenta al momento de un sismo?

En medio del reciente sismo que ocurrió en la ciudad de Bogotá y en otros lugares, te contamos qué prevenciones debes tener en cuenta al momento cuando ocurre un suceso de estos.

¿Qué prevenciones se deben tener en cuenta al momento de un sismo? | Foto: Freepik

Por ello, la Inteligencia Artificial, o más conocida como la IA, comparte algunos puntos que son importantes al momento de vivir un hecho sísmico y estos son los siguientes: