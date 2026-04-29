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Sofía Jaramillo dejó contundente mensaje en sus redes: ¿es por un desamor?

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Col, dejó un mensaje que divide opiniones si se trata para un desamor.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sofía Jaramillo dejó contundente mensaje en sus redes: ¿es por un desamor?
Esto dijo Sofía Jaramillo en sus redes. | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Sofía Jaramillo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Sofía Jaramillo se ha destacado por compartir varios detalles de su vida al ser una reconocida creadora de contenido digital, quien ha tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores con todo lo que hace en su vida cotidiana.

Por ello, Sofía compartió una ráfaga de fotografías mediante sus redes sociales y sus seguidores han generado una ola de reacciones tras una aparente frase que dejó, la cual ha sorprendido a todos sus seguidores.

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¿Cuál fue la aparente frase que divide opiniones de Sofía Jaramillo?

Es clave mencionar que Sofía Jaramillo se ha destacado por mantener a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por ser una de las influenciadoras más destacadas de Cali.

Sofía Jaramillo dejó contundente mensaje en sus redes: ¿es por un desamor?
Esto dijo Sofía Jaramillo en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sofía compartió recientemente una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en la que dejó una contundente frase, expresando las siguientes palabras:

“Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es para le gente infeliz, frustrada, mediocre, envidiosa”, agregó Sofía Jaramillo.

En medio de esta confesión, Sofía aprovechó la oportunidad para hacer un recuento de los diferentes momentos que ha vivido en las últimas semanas desde su paso en La casa de los famoso Colombia.

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¿Cómo fue el paso de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo adquirió gran visibilidad hace varias semanas mediante las distintas plataformas digitales al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sofía Jaramillo dejó contundente mensaje en sus redes: ¿es por un desamor?
Así fue el paso de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, la celebridad aprovechó la oportunidad para acaparar la atención mediática al tener algunas diferencias con algunos de sus excompañeros, uno de ellos, fue con Campanita, con quien enfrentó algunas problemáticas a causa de diferencias en cuanto a los términos que cada uno tenía de las situaciones.

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