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Yina Calderón habló de la participación de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón comentó que, aunque siente aprecio por Aura Cristina Geithner, hay un detalle con el que no está de acuerdo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón habló de la participación de Aura Cristina Geithner
Yina Calderón opinó de Aura Cristina Geithner / (Fotos del Canal RCN)

La participación de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia continúa siendo tema de conversación dentro y fuera del programa. En medio de ese contexto, Yina Calderón se refirió a su paso por la competencia.

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¿Por qué Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos Colombia?

Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos Colombia el 26 de abril de 2026 tras ser eliminada por votación del público. La actriz obtuvo el 11.67 % de los votos, siendo el porcentaje más bajo entre los nominados en esa jornada.

¿Por qué Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos Colombia?
Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En la ronda de votación, los resultados quedaron de la siguiente manera:

  • Alejandro Estrada con 31.27 %
  • Tebi Bernal con 23.30 %
  • Alexa Torrex con 14.53 %
  • Valentino Lázaro con 12.60 %.

Aunque Beba de la Cruz obtuvo un porcentaje menor, su permanencia se definió tras el uso de un poder de salvación dentro del juego.

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¿Qué dijo Aura Cristina Geithner tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Después de su eliminación, Aura Cristina Geithner expresó en su entrevista de salida que su experiencia dentro del reality fue significativa. Señaló que mantuvo una postura enfocada en evitar conflictos directos y en aportar equilibrio dentro de la convivencia.

¿Qué dijo Aura Cristina Geithner tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Aura Cristina Geithner se pronunció tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También mencionó que valoró el apoyo del público durante su permanencia en el programa y que la experiencia le permitió tener una visión diferente de su relación con la audiencia. Sobre sus compañeros, indicó que la convivencia dentro de la casa es un reto y que no mantiene diferencias personales tras su salida.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se refirió a la participación de Aura Cristina Geithner en el reality al hablar sobre el tipo de concursantes que, según su perspectiva, deberían integrarse al formato.

En sus declaraciones, señaló que considera importante la variedad de perfiles, aunque expresó que no estaría de acuerdo con la inclusión de personas de mayor edad como parte de la competencia, utilizando el caso de Aura Cristina como ejemplo.

También cuestionar qué hizo durante su participación, otra persona dentro del contexto de la conversación respondió que Aura Cristina intentó integrarse a los grupos desde su llegada al programa.

Calderón no estuvo de acuerdo con esa decisión y lo dejó claro, generando discusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?
Yina Calderón habló sobre Aura Cristina Geithner / (Foto del Canal RCN)

 

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