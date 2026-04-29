Exnovia de Ryan Castro rompe el silencio y lanza fuerte pulla al cantante

El cantante Ryan Castro atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional, con éxitos recientes y un concierto con entradas agotadas en Bogotá.

Sin embargo, en medio de ese buen presente, su vida personal vuelve a llamar la atención luego de una publicación de su exnovia que muchos interpretaron como una indirecta hacia el artista.

Exnovia de Ryan Castro rompe el silencio y deja claro que ya pasó la página (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Qué compartió Valentina González, exnovia de Ryan Castro?

Valentina González, quien fue pareja del cantante durante varios años, publicó en sus redes sociales un video con una reflexión personal que rápidamente generó conversación entre sus seguidores.

En el clip, la modelo expresó un mensaje sobre su proceso emocional y lo que ha aprendido tras su relación pasada: aseguró que de su pasado solo le quedaron las ganas de no mirar atrás, mientras que su presente lo vive con gratitud, destacando que hoy se siente con el corazón completo.

La publicación no pasó desapercibida y muchos usuarios la relacionaron directamente con su ruptura con Ryan Castro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la interacción en los comentarios.

Una seguidora le pidió que regresara con el cantante, insinuando que aún podrían retomar la relación.

Ante esto, Valentina fue contundente y respondió con un simple pero claro “next…”, dejando ver que no contempla esa posibilidad y que ya cerró ese capítulo de su vida.

La respuesta se volvió viral y fue interpretada por muchos como una indirecta directa hacia el artista, reforzando la idea de que la relación quedó completamente en el pasado.

¿Cuándo terminaron Valentina González y Ryan Castro?

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Valentina González confirmó el fin de su relación con Ryan Castro en abril de 2025, aunque los rumores ya venían circulando semanas antes.

La ruptura tomó fuerza luego de que se filtraran imágenes del cantante en las playas de Curazao junto a una modelo española, lo que desató especulaciones en redes sociales.

La pareja llevaba alrededor de cinco años de relación e incluso estaban comprometidos, con planes de matrimonio que finalmente no se concretaron.

La noticia sorprendió a muchos seguidores, quienes los consideraban una de las relaciones más estables del entorno del artista.

En su momento, Valentina habló sobre la ruptura con un mensaje claro y respetuoso, destacando que lo quería hacer sin escándalos ni polémicas públicas.

Resaltó que fueron cinco años llenos de amor, aprendizajes y momentos importantes, pero también reconoció que, en ocasiones, el amor no es suficiente para sostener una relación.

Además, dejó ver que la decisión fue tomada pensando en el bienestar personal de ambos, entendiendo que hay momentos en los que es necesario cerrar ciclos para poder avanzar.