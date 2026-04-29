Dani Duke respalda a Beba tras enfrentar a Juanda: “todo lo que Colombia quiere decirle”

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia sigue aumentando, esta vez por una dinámica que terminó desatando un fuerte enfrentamiento entre participantes.

Un juego de etiquetas, en el que debían asignar adjetivos a sus compañeros, se salió de control cuando llegó el turno de Beba y su elección generó un momento tenso dentro de la casa.

Dani Duke respalda a Beba tras enfrentar a Juanda: “dijo lo que todos piensan” (foto Canal RCN)

¿Qué adjetivo le puso Beba a Juanda Caribe?

Durante la actividad, a Beba le correspondió el adjetivo de “irresponsable”. Sin dudarlo, decidió asignárselo a Juanda Caribe y argumentó su decisión señalando que él estaba siendo irresponsable con las personas que tiene afuera, mencionando específicamente a la mujer con la que tenía una relación y a su hija.

El comentario generó una reacción inmediata. Juanda se levantó visiblemente molesto y dejó claro que no estaba de acuerdo con que se mencionara a su hija dentro de la dinámica. Le reclamó a Beba por incluir a su familia en ese tipo de comentarios.

Por su parte, Beba respondió que en ningún momento estaba hablando mal de la menor ni etiquetándola, sino que su comentario iba dirigido únicamente a la actitud de Juanda.

Juanda pidió retirarse de la actividad tras lo ocurrido. En medio de la tensión, Beba pidió permiso para agregar otra etiqueta y lo calificó como “víctima”, lo que aumentó aún más la incomodidad en el ambiente.

Ante el conflicto, El jefe optó por cancelar la dinámica y pidió a todos los participantes bajar al primer piso. Posteriormente, Mariana Zapata intervino defendiendo a Juanda y lanzando comentarios en contra de Beba.

“Irresponsable”: Beba explota contra Juanda y Dani Duke la respalda sin filtro (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Dani Duke sobre Beba tras la actividad?

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Fuera del reality, Dani Duke no dudó en pronunciarse. A través de sus historias de Instagram, contó que estuvo “chismoseando” la dinámica y compartió su opinión sobre lo sucedido.

Dani Duke expresó abiertamente su apoyo a Beba, asegurando que la participante dijo lo que muchas personas estaban pensando.

En sus palabras, calificó como acertado el adjetivo de “irresponsable” hacia Juanda Caribe.

Las redes sociales también reaccionaron rápidamente. Muchos usuarios respaldaron a Beba, señalando que fue sincera y que su intervención reflejaba opiniones que ya circulaban entre la audiencia.

Tras la dinámica, Juanda Caribe también hizo comentarios sobre su situación personal, mencionando que su expareja Sheila (quien, según él, aún estaría pendiente de lo que ocurre) probablemente se estaría riendo de todo lo sucedido.

Sin embargo, lo que él no sabe es que Sheila ya dio por terminada la relación tras varias de sus declaraciones y comportamientos dentro del programa.