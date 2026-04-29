Un juego dentro de La casa de los famosos Colombia terminó generando tensión entre Alejandro Estrada y Mariana Zapata, quienes protagonizaron un cruce de palabras que no pasó desapercibido.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Durante una dinámica de etiquetas en la que los participantes debían asignar características a sus compañeros, Alejandro Estrada y Mariana Zapata protagonizaron un intercambio que llamó la atención.

Alejandro Estrada y Mariana Zapata llamaron la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio del juego, Estrada calificó a Zapata como “mueble”, explicando que, para él, ese término se refiere a una persona que necesita constantemente que le indiquen cómo participar dentro del programa.

Según lo expuesto por el actor, este tipo de jugadores se mantienen a la espera de que otros tomen la iniciativa o lo incluyan en las estrategias. Este comentario generó una reacción inmediata dentro de la casa.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Además de la etiqueta inicial, Alejandro argumentó que, desde su perspectiva, Mariana habría llevado un juego cómodo durante varias semanas. Mencionó que su cercanía con Juanda Caribe le habría dado visibilidad sin asumir mayores riesgos.

"¿Tú sabes lo que es realmente un mueble? Tú eres un mueble, Mariana", dijo.

Alejandro Estrada habló sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Adicionalmente, la etiquetó como “venenosa” para describir los comentarios que Mariana habría realizado hacia Beba, quien fue su amiga durante varias semanas del programa.

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¿Qué respondió Mariana Zapata a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Mariana Zapata expresó su inconformidad frente a las declaraciones de Alejandro Estrada. Según indicó, le sorprendió el cambio en la percepción del actor, ya que, en otros momentos del programa, él habría manifestado opiniones diferentes sobre su forma de jugar.

La participante señaló que, en ocasiones anteriores, Estrada le habría dicho que su juego le parecía bueno. En ese sentido, cuestionó que ahora la calificara de manera distinta dentro del mismo contexto del juego.

Además, Mariana mencionó que, desde su punto de vista, Alejandro modificaba sus opiniones dependiendo de las personas con las que interactuaba. También hizo referencia a la experiencia del actor, sugiriendo que este factor influye en su manera de desenvolverse en la competencia.

"Tu juego ha sido jugar con las mujeres" dijo.

El momento continúa generando conversación en redes sociales, donde los internautas analizan las posturas de ambos participantes del reality que se transmite cada noche por Canal RCN a las 8:00 p.m.