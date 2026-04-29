Mariana Zapata defendió a Juanda Caribe tras cruce con Beba en La casa de los famosos: así reaccionó

Una dinámica del Jefe de La casa de los famosos Colombia dañó la paz que había en los últimos días en la competencia, en especial entre Beba, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

¿Qué pasó entre Beba, Mariana Zapata y Juanda Caribe en dinámica de La casa de los famosos?

La dinámica que propuso el Jefe fue la de las etiquetas, una actividad conocida por los participantes en la que se sacan varios 'trapitos al sol'.

Precisamente, durante esta dinámica Mariana Zapata, Beba y Juanda Caribe se lanzaron varias pullas y se dijeron sus verdades.

Mariana en uno de sus turnos le colocó la etiqueta de "acomodada" a Beba, lo cual desató una discusión entre ambas en donde se reprocharon el hecho de haber sido amigas en el pasado.

Pero la tensión subió al máximo cuando Beba decidió colocarle la etiqueta de 'irresponsable' a Juanda Caribe, esto haciendo referencia a su familia.

Beba llamó irresponsable a Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al rifirrafe de Beba y Juanda Caribe?

Beba de la Cruz le colocó esta etiqueta a Juanda Caribe porque para ella él estaba siendo irresponsable con su pareja e hija, quienes lo esperan afuera de la competencia.

Sabes lo que estás haciendo y no estás siendo responsable con la mujer y la hija que tienes ahí afuera .

Estas acusaciones de Beba no cayeron nada bien a Juanda Caribe, quien le refutó de inmediato y le pidió que no mencionara a su hija.

La tensión fue tal que, el Jefe decidió dar por terminada la dinámica y mandar a los famosos al primer piso de la casa estudio.

Sin embargo, de camino de la terraza al primer piso, Mariana Zapata decidió defender a Juanda Caribe tras los comentarios de Beba y decidió poner en duda lo que la deportista dijo.

Mariana le aseguró a Beba que ella llamaba irresponsable a Juanda cuando ella no era un ejemplo a seguir y le sacó en cara algunos sucesos en los que ha estado involucrada desde que regresó a la competencia.