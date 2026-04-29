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Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente

Se confirmó el desafortunado fallecimiento del hijo de recordada presentadora quien era adolescente en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente
¿Quién fue el hijo de recordada presentadora que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una recordada actriz y presentadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de su hijo, quien tenía aproximadamente 16 años.

La noticia ha generado una ola de reacciones mediante las distintas plataformas digitales tras el lamentable hecho. Además, la actriz falleció aproximadamente hace cinco años, quien falleció tras padecer de cáncer.

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¿Cómo se confirmó el fallecimiento del hijo de la actriz y presentadora?

El nombre de Josemith Bermúdez, dejó un importante legado en el campo de la televisión venezolana al ser una recordada presentadora y actriz, falleció hace varios años por una complicada enfermedad.

Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente
Así se confirmó el fallecimiento de la recordada presentadora Josemith Bermúdez. | Foto: Freepik

Sin embargo, el nombre de la recordada presentadora se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras confirmarse en las últimas horas el desafortunado fallecimiento de su hijo Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez.

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento del hijo de la recordada presentadora Josemith Bermúdez fue confirmada a través de varios comunicados oficiales internacionales y, también, por parte de un comunicado oficial compartido por la institución en la que estudiaba Juan Cristóbal Sforzina en el Lawrence School, institución ubicada en Cancún, México, quienes expresaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras:

“La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz”, agregó Lawrence School.

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¿Cuál fue la última publicación de la recordada presentadora antes de morir a causa de una complicada enfermedad?

Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente
¿Cuál fue el último post de la recordada presentadora junto a su hijo recién fallecido? | Foto: Freepik

Recordemos que hace varios años, la recordada presentadora Josemith Bermúdez, quien falleció hace varios años, compartió una emotiva publicación hace varios años a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una última fotografía con su hijo, expresándole las siguientes palabras:

“Hijo mío, nos ha tocado escalar una montaña muy alta, sin embargo, aquí seguimos, fortaleciéndonos entre lágrimas y abrazos. Tengo Fe que al llegar la vista será de las más hermosas. Te amo”, expresó hace varios años, la presentadora Josemith Bermúdez.

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