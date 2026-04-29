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Karola enfrentó momentos de tensión en un avión; su reacción llamó la atención

Karola se mostró angustiada tras compartir algunos detalles del inesperado momento que vivió en medio de un viaje.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola enfrentó momentos de tensión en un avión
Karola enfrentó momentos de susto en un vuelo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró una situación que vivió mientras se encontraba en un avión.

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¿Qué le pasó a Karola mientras viajaba en un avión?

A través de sus historias, la creadora de contenido mostró el momento que vivió durante el vuelo. En el video se le escuchó hablar de su preocupación, mientras intentaba explicar lo que estaba sintiendo en medio de la turbulencia.

“La turbulencia más dura de mi vida”, escribió.

¿Qué le pasó a Karola mientras viajaba en un avión?
Karola vivió susto mientras viajaba en un avión / (Foto del Canal RCN)

Aunque no dio detalles sobre la aerolínea ni el trayecto, el registro dejó ver su reacción en tiempo real frente al movimiento del avión, lo que hizo que muchos se interesaran por lo que estaba viviendo en ese instante.

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¿Cómo reaccionó Karola durante el momento que vivió en el vuelo?

En medio del momento, Karola contó que nunca había pasado por algo así. Dijo que sintió cómo se le aceleraba el corazón y que, por un instante, no supo muy bien cómo reaccionar frente a lo que estaba ocurriendo en el avión.

También mencionó que no fue la única que se sintió así, ya que varias personas alrededor reaccionaron de forma similar, lo que hizo que el ambiente dentro del vuelo cambiara rápidamente.

Aunque no dio más detalles, esto hizo que muchos de sus seguidores se quedaran con dudas, especialmente sobre hacia dónde viajaba.

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¿Cuáles son los proyectos actuales de Karola tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, Karola ha continuado activa en redes sociales, donde mantiene una comunidad de más de dos millones de seguidores en Instagram.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Karola tras La casa de los famosos Colombia?
Karola habla de sus proyectos tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Su contenido se enfoca principalmente en temas relacionados con estilo de vida, humor y la interacción constante con su audiencia. Además, ha impulsado el #TeamKarola, que ha ganado presencia desde su participación en el reality.

La creadora de contenido también ha contado que quiere enfocarse en fortalecer su marca personal, mientras se da un tiempo para reconectar con su familia y personas cercanas. Así mismo, ha agradecido el apoyo de sus seguidores, dejando claro que seguirá compartiendo contenido en sus plataformas.

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