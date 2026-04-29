El paso de Yuli Ruiz por La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación, especialmente porque la creadora de contenido reveló cuál era su plan con Alejandro Estrada.

¿Cómo fue el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

El regreso de Yuli Ruiz a La casa de los famosos Colombia en la dinámica de “congelados” generó múltiples reacciones dentro del reality. Esta dinámica consiste en que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben la visita de alguien externo.

En esta ocasión, la participación de Yuli fue temporal y no representó un reingreso a la competencia. Durante su recorrido por la casa, aprovechó para dirigirse a varios de los participantes con distintos mensajes relacionados con su comportamiento dentro del juego.

Así fue el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

A Juanda le recomendó no perder de vista a su familia mientras continúa en la competencia. A Campanita le sugirió ser cuidadoso con las personas en quienes confía. En el caso de Mariana, cuestionó su actitud dentro del reality, mientras que a Valentino le reconoció su estrategia de juego.

También se dirigió a Alexa, a quien le habló sobre enfocarse en su bienestar personal. A Tebi le señaló que ha notado un acercamiento estratégico hacia ciertos participantes que considera influyentes dentro del programa.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada tras ver a Yuli Ruiz a La casa de los famosos Colombia?

Al finalizar su recorrido, Yuli se dirigió a Alejandro Estrada con un mensaje relacionado con su relación. Le expresó que, así como muchas personas conectaron con su historia, ella prefiere quedarse con los momentos positivos y dejar atrás lo que ya no forma parte de esa etapa.

Yuli Ruiz saludó a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Durante la dinámica, Alejandro permaneció atento a lo que ocurría, respetando las reglas del congelado. Tras la salida de Yuli, no hizo comentarios directos sobre lo sucedido. En cambio, se limitó a interactuar con Alexa, mientras otros participantes comenzaron a compartir sus impresiones sobre la visita.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

Después de su participación, Yuli Ruiz reveló en una entrevista en Buen día, Colombia que tenía una intención adicional durante el congelado que finalmente no llevó a cabo.

Según explicó, además del mensaje que había preparado, también había considerado darle un beso a Alejandro Estrada como parte de su intervención. Sin embargo, afirmó que en medio del momento lo olvidó.

Cuando fue consultada sobre en qué parte le habría dado el beso, Yuli Ruiz respondió que habría sido “una media lunita”.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas, quienes se preguntan si podría darse un reencuentro cuando Alejandro salga de La casa de los famosos Colombia, reality que se transmite todas las noches, a las 8: 00 p.m. por Canal RCN y su app oficial.