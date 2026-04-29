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Juanda Caribe y Alejandro Estrada se enfrentaron en la actividad de las etiquetas en La casa de los famosos

Juanda Caribe discutió con Alejandro Estrada en la actividad de etiquetas, dividiendo aún más a los grupos en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe y Alejandro Estrada discutieron.
Juanda Caribe y Alejandro Estrada discutieron en la dinámica de las etiquetas en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juanda Caribe y Alejandro Estrada tuvieron un tenso cruce de palabras en la actividad de las etiquetas del infierno en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe señala a Alejandro Estrada de egocéntrico.
Juanda Caribe señala a Alejandro Estrada de egocéntrico en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes se enfrentaron a la dinámica en la que deben sacar un calificativo y asignarlo a uno de sus compañeros.

En medio del ejercicio, Juanda Caribe recibió la palabra “comodín” y aseguró que en este punto de la competencia todos sus compañeros lo eran.

Estrada intervino de inmediato, pidiéndole que se la colocara a él, ya que siempre buscaba cualquier motivo para atacarlo.

El barranquillero respondió que Alejandro tenía el ego por las nubes y que por eso creía que todo giraba en torno a él.

Además, lo cuestionó por levantarse a decir que era la persona que más había “prendido” la casa y que hacía más porque cocinaba.

Juanda lo calificó como el escolta de Alexa Torrex y terminó colocando la etiqueta a Campanita, lo que generó la reacción de Estrada, quien lo llamó tibio.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el enfrentamiento entre Juanda Caribe y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana Zapata intervino en ese momento y señaló que Alejandro y Alexa se creen el centro del juego, a lo que Estrada replicó que como ahora son pareja, se acostumbraron a defenderse.

La discusión no terminó ahí. Mariana también tuvo un enfrentamiento con Beba, a quien tildó de acomodada y falsa por unirse a Tormenta después de haber hablado mal de Alexa y Alejandro.

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Beba, por su parte, lanzó un fuerte señalamiento contra Juanda Caribe, acusándolo de irresponsable y dejando un ambiente hostil en la casa.

La convivencia se tornó más fragmentada que nunca, con los grupos cada vez más marcados y algunas alianzas debilitándose.

El ambiente cambió parcialmente con la llegada de Alerta, quien entregó premios “tontos” para resaltar momentos divertidos de los famosos.

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