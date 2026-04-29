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Deiby Ruiz se pronunció sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita: "Las tres mosqueteras"

Deiby Ruiz habló de la polémica entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita, señalando que la unión era solo fachada.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Deiby Ruiz habló de la controversia.
Deiby Ruiz habló de la controversia entre Aida Victoria Merlano y Katy Cardona. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto de Roma - Freepik)

Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita, se refirió a la polémica con Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano recibe críticas.
Aida Victoria Merlano recibe críticas en redes sociales tras su viaje a Europa. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Deiby Ruiz sobre la polémica de Aida Victoria Merlano y La Blanquita?

Katy y Aida están en medio de una controversia por una situación que salió a la luz en la que presuntamente Merlano habría sacado del hospedaje a Cardona y a su pequeño hijo en la madrugada durante su encuentro en Roma, Italia.

Estas declaraciones se han hecho virales y han provocado que tanto los protagonistas como personas cercanas den su versión de lo ocurrido.

Aunque ambas influenciadoras intentaron aclarar sus diferencias, este gesto se convirtió en motivo de debate en las plataformas digitales sobre el comportamiento de Aida hacia La Blanquita.

El caleño Deiby Ruiz no quiso quedarse atrás y decidió pronunciarse luego de que sus seguidores le insistieran.

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En su intervención, recordó cómo en redes sociales se mostraban como las “chicas superpoderosas” y “las tres mosqueteras”, pero que la realidad es muy distinta.

Según él, tiene mucho que decir sobre el tema, aunque prefiere evitar profundizar demasiado para no alimentar más la controversia.

Ruiz fue claro al señalar que no le alegra lo que está viviendo Katy, pero considera que son “males buscados”.

Explicó que su decisión de hablar no se debe a un interés personal en lo que ocurra con su expareja, sino a la cantidad de mensajes que ha recibido de sus seguidores pidiéndole su opinión.

Para él, la situación refleja cómo las dinámicas de amistad y apoyo entre las influenciadoras no son tan sólidas como se mostraban públicamente.

Mientras algunos defienden la postura de Aida como una medida preventiva, otros la critican por falta de empatía hacia Katy y su hijo.

En medio de estas versiones encontradas, la discusión sigue creciendo y cada nueva opinión alimenta el interés de los seguidores.

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¿Qué dijo Juliana Calderón de la polémica entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita?

Juliana Calderón, hermana de Yina, también se pronunció y criticó duramente a Aida Victoria Merlano. Según Calderón, las decisiones que tomó la barranquillera con La Blanquita no fueron por respeto a las normas del hospedaje, sino porque es una persona odiosa.

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