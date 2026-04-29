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Jessica Cediel denunció delicada situación y lanzó advertencia a sus seguidores: ¿qué le pasó?

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas de sus seguidores al compartir preocupante situación de la que ha sido víctima por años.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jessica Cediel asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en el Watsco Center.
Jessica Cediel advirtió a sus seguidores delicada situación. Foto | Rodrigo Varela.

La presentadora Jessica Cediel nuevamente acaparó la atención en redes sociales, en esta oportunidad para advertir una delicada situación de la que sería víctima y que quiso compartir con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

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¿Qué le pasó a Jessica Cediel y por qué alertó delicada situación en redes sociales?

A través de su cuenta personal, en donde la reconocida actriz y presentadora ha construido una comunidad de millones de personas, rompió el silencio para contar detalles de esta lamentable situación.

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"A través del equipo me llega información de que hay personas que continúan infortunadamente utilizando mi imagen o mi nombre para seguir suplantándome y supuestamente tener relaciones sentimentales con personas de diferentes partes del mundo", señaló Cediel.

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Según lo informó por medio de un video, ella no tiene ningún tipo de contacto por medio de ninguna aplicación, pues definitivamente no es ella la persona con la que están dialogando, por lo que quiso aprovechar este espacio para invitar a su comunidad para que tengan precaución con este tipo de personas inescrupulosas.

¿Cuál fue la delicada situación que alertó Jessica Cediel en redes sociales?

Así mismo, la bella y talentosa modelo bogotana aclaró que, en ningún momento, ella ha estado promocionando ningún producto y mucho menos un trabajo aquí en Colombia y tampoco en el exterior.

Frente al panorama, Jessica fue insistente en que tengan mucho cuidado, pues no es la primera vez que su nombre se ve envuelto en una suplantación de identidad, por lo que es importante que enciendan las alarmas en caso de recibir alguna comunicación por parte de un perfil sospechoso.

Jessica Cediel en Los Premios Juventud.
Jessica Cediel denunció suplantación de identidad en redes sociales. Foto | Gladys Vega.

"Hace años vengo batallando con eso, por favor no caigan que no soy yo, no le den pie a la maldad", agregó la mujer.

¿Cuál fue la denuncia que hizo Jessica Cediel en su cuenta de Instagram?

Como era de esperarse, el anuncio de Jessica en su cuenta de Instagram, generó diversas reacciones entre los internautas, quienes, en gran parte, expresaron su rechazo hacia este tipo de actos.

Jessica Cediel en Los Premios Juventud.
Jessica Cediel denunció delicada situación personal. Foto | Gustavo Caballero.

Por ahora, la exitosa presentadora, continúa enfocada en sus proyectos personales y mostrando día a día, detalles de su vida cotidiana así como contenido de cuidado y bienestar corporal.

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