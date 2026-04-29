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Sofía Jaramillo causó revuelo tras solicitar ser la jefe de campaña de Tebi Bernal: ¿qué le dijeron?

Descubre aquí qué dijo Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sobre Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo quiere regresar a La casa de los famosos Colombia como jefe de campaña. Foto | Canal RCN.

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras hacer inesperada solicitud al Jefe de la casa más famosa del país.

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¿Cuál fue la petición que Sofía Jaramillo le hizo al Jefe de La casa de los famosos Colombia?

En medio del revuelo que causó la reciente visita de Yuli Ruiz durante un 'Congelado' y la molestia que esta generó en Tebi Bernal, Sofía no perdió la oportunidad para expresar su deseo de regresar a la casa, esta vez, con un rol muy especial y determinante para la recta final.

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"Necesito ser su jefe de campaña, por favor", escribió la exparticipante en un reciente post de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN.

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Como era de esperarse, la sorpresiva solicitud de la mujer caleña, no pasó desapercibida entre los internautas, quienes de inmediato se emocionaron y se mostraron expectantes por saber si su deseo será cumplido, pues, en gran parte, dejaron ver su aprobación para que sea ella la encargada de acompañarlo durante la campaña.

"Aprobado", "Él lo había pedido", "Ojalá así sea", "tenemos que hacerlo llegar al top 4 para que pueda escogerte", "Por supuesto", mencionaron algunos usuarios, sin embargo, hubo quienes aseguraron que solo quería aprovechar esta oportunidad para poder figurar, "Ay ya lagarta pegada", "ay no, pero si fuiste la que le dañaste la cabeza al pelao", escribieron.

¿Sofía Jaramillo será la jefe de campaña de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque aún es un poco apresurado presentarse como jefe de campaña teniendo en cuenta que solo los tendrán los cuatro finalistas, al parecer Jaramillo ve a Tebi como un candidato fuerte para esta tercera temporada.

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo divide opiniones al expresar que quiere ser la jefe de campaña de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el polémico comentario se dio a raíz de una publicación en la que Tebi manifestó abiertamente su desacuerdo con Yuli, quien durante su visita arremetió en su contra por ciertas actitudes que ha tenido en la casa, además de señalarlo como un conveniente.

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo pidió ser la jefe de campaña de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con el paisa, la exparticipante no tiene ninguna autoridad para hacer este tipo de señalamientos, cuando ella besó a otro hombre luego de haber tenido un romance con Alejandro Estrada, quien estaba presente cuando la mujer lo hizo.

 

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