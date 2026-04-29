Amigo de Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre la polémica del viaje a Roma: esto dijo de La Jessu

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, se pronunció tras la polémica que hay entre La Jessu, Kathy Cardona y la barranquillera sobre un viaje a Roma que tiene a todos hablando.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre lo ocurrido en Roma?

Recientemente se conoció que Kathy Cardona y Aida Victoria Merlano no tendrían tan buena relación. Y es que Kathy Cardona, conocida como ‘la blanquita’, dio a conocer que estaría dolida con la barranquillera luego de que, según ella, Aida la habría dejado en la calle junto con su hijo en Roma.

Tras esto, Aida Victoria Merlano dio a conocer que ella se encontraba de viaje en Italia con su mejor amigo y que, al saber que La Jessu estaba en la ciudad, la invitó a comer. Ante esto, La Jessu le dijo que estaba junto con Kathy y su hijo.

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Aida, según reveló, aunque no conocía a Kathy, los invitó a todos a comer. Luego de enterarse de que habían perdido el vuelo y no tenían dónde hospedarse, les ofreció quedarse en el lugar que había alquilado.

Mejor amigo de Aida Victoria habló sobre el video del viaje a Roma que desató la polémica. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, explicó que solo contaba con un sofá cama y que debían salir temprano en la mañana porque tenía que entregar el lugar, mientras que, según La Jessu, debían estar muy temprano en el aeropuerto.

Según Aida, pidió dormir hacia las 3 de la mañana y solicitó que salieran de su cuarto. No obstante, indicó que La Jessu y Kathy se retiraron hasta las 10 de la mañana, lo que le generó preocupación debido a que no estaban registradas en el alquiler.

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Pero según Kathy la actitud de Aida Victoria Merlano fue lo que le generó la molestia además de lo que tuvo que pasar con su hijo.

¿Qué dijo Diego Camacho tras la polémica en Roma con Aida Victoria Merlano?

Tras la polémica, el mejor amigo de Aida, Diego Camacho, se pronunció mostrando un video en el que, supuestamente, se burlan del niño diciendo que habían tergiversado.

Mejor amigo de Aida Victoria habló sobre el video del viaje a Roma que desató la polémica. (Foto: Canal RCN)

Además, señaló que fue La Jessu fue quien pidió ese video y luego lo compartió en sus historias de Instagram colocándolo como destacado.

Ante esto, Diego aseguró que, en realidad, Kathy Cardona debería estar molesta con él por haber publicado ese video y no con Aida, quien finalmente no compartió nada.