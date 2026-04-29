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Maiye Torres enfrentó a Jhorman Toloza para pedirle que le devolviera propiedad de su hermana : ¿qué le pidió?

Maiye Torres rompió el silencio para revelar en redes sociales cuál fue la reacción de Jhorman Toloza tras pedirle millonaria propiedad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maiye Torres en ¿Qué Hay Pa Dañar? - Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia.
Maiye Torres reveló la propiedad que le pidió a Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN,

Maiye Torres, hermana de Alexa Torrex, recientemente acaparó la atención en redes sociales al revelar que sostuvo una conversación con Jhroman Toloza, en la que le exigió que le regresara una de las propiedades que él tenía de Alexa, situación que no pasó desapercibida entre los internautas y fue tema de conversación.

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¿Cuál fue la propiedad que la hermana de Alexa Torrex le pidió a su excuñado Jhorman Toloza?

En medio del programa 'Qué Toxicos' conducido por La Toxi Costeña, Carlos Claro y Alejandro Marín, Maiye, quien se ha mostrado muy activa en redes sociales opinando sobre la participación de Alexa, causó revuelo al revelar que habló por llamada telefónica con su excuñado.

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"No, entonces yo agarré a mi cuñado y le dije, venga papi, necesito la camioneta de mi hermana, estoy acá en Bogotá, voy a hacer unas vueltas de ella", dijo la joven durante este espacio.

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¿Cuál fue la respuesta de Jhorman Toloza tras la petición que le hizo Maiye Torres, la hermana de Alexa?

Frente a su petición al creador de contenido, la hermana de la actual participante de esta tercera temporada, no dudó en contar ante las cámaras cual fue la respuesta que Toloza le dio, y no solo, también reveló cuál fue su actitud cuando conversó con él.

"El fue muy caballero y me dijo sí maye dale, no hay problema, nos vemos en un centro comercial", comentó, dejando ver que, contrario a lo que muchos pensarían, la relación entre ambos fue bastante cordial y respetuosa.

Maiye Torres en ¿Qué Hay Pa Dañar?
Hermana de Alexa Torrex contó qué le pidió a Jhorman Toloza. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Maiye dio a conocer que, justo cuando estaban los dos en medio de la entrega del vehículo, Jhorman decidió hacerle un video al carro, por lo que ella también procedió a hacer lo mismo, es decir, tener su propia grabación.

"Me entregó la camioneta, le hizo un video a la camioneta, obviamente yo también le hice un videito a la camioneta, y por esto en estos momentos tengo yo la camioneta", agregó.

Entretanto, seguidores de la actual competidora del reality de convivencia, así como su hermana y familiares, continúan expectantes por saber qué ocurrirá en las próximas semanas, pues se aproximan días que serán determinantes en la recta final de juego, pues solo del público dependerá el futuro de los participantes que continúan al interior de la casa.

Maiye Torres en ¿Qué Hay Pa Dañar?
Maiye Torres reveló que le pidió a Jhorman Toloza la camioneta de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.
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