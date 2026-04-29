Mariana Zapata lloró tras su discusión con Alexa Torrex por invadir su espacio en La casa de los famosos

Mariana Zapata no pudo contener el llanto tras su discusión con Alexa Torrex por los cajones de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata se siente frustrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué opinó Mariana Zapata sobre el gesto de Alexa Torrex de sacarle sus pertenencias de los cajones en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la fusión de habitaciones, los participantes tuvieron que reorganizar sus pertenencias, situación que generó diferencias entre Mariana y Alexa.

Según le expresó la paisa a sus compañeros Juanda Caribe y Campanita, se sintió frustrada e invadida por la cucuteña, quien movió sus cosas para ubicar las propias y aprovechó su actuación de robot para regar pertenencias por toda la casa, lo que Mariana calificó como una falta de respeto.

La influenciadora señaló que, si ella hubiera hecho lo mismo, la situación se habría interpretado de otra manera y Alexa habría hecho show, y lamentó que varios compañeros celebraran las actitudes de su compañera.

Aun así, resaltó sentirse tranquila por no caer en provocaciones, pues considera que ese es el único recurso de su contrincante para llamar la atención.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al enfrentamiento entre Alexa Torrex y Mariana Zapata?

Juanda Caribe, líder de la semana, le brindó apoyo y aseguró que intervendría para que la repartición de cajones y espacios fuera equitativa.

Además, le aconsejó no mostrar debilidad frente a los demás y aprovechar el cuarto del poder para desahogarse.

Esta noche, la tensión en La casa de los famosos Colombia 3 se trasladará a la gala de nominación, un momento decisivo que marcará el rumbo de la semana.

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Allí se definirán los participantes que acompañarán a Mariana Zapata en la placa parcial, luego de haber sido nominada previamente por Aura Cristina Geithner, quien salió recientemente del programa.

Además, esta semana la convivencia ha tenido un aire distinto gracias a la visita de Alerta, quien con sus múltiples personajes ha animado a los participantes y ha logrado que las tensiones se suavicen por momentos.

Su presencia ha generado risas, complicidad y un respiro en medio de la presión que implica convivir bajo la mirada constante de las cámaras.