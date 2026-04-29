Laura de León reaccionó a las críticas por su aspecto físico: "El mundo siempre va a tener algo que decir"

La actriz Laura de León subió un post en su Instagram como respuesta a los señalamientos y críticas sobre su físico.

Laura de León responde a las críticas que recibe en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Laura de León a las críticas por su físico?

La cartagenera compartió en su feed un video en el que reflexiona sobre cómo actuar frente a la manera de juzgar que tienen los internautas.

En el clip, la actriz contrasta varias situaciones y detalles físicos, dejando claro que en redes sociales nunca se logra complacer a todos y que las críticas siempre estarán presentes.

Para Laura, la mejor reacción es escuchar la voz interior y no dar importancia a quienes se creen perfectos.

La publicación rápidamente generó conversación y fue respaldada por figuras del entretenimiento como Lorna Cepeda y Valerie Domínguez, quienes celebraron el mensaje de autenticidad de la actriz.

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La actriz quiso dejar claro que la apariencia física no debe ser motivo de juicio constante. Su intención fue humanizar la experiencia de quienes reciben comentarios negativos y mostrar que la mejor defensa es la confianza en uno mismo.

Laura fue vista junto a su compañera de set Juliette Pardau en un baby shower. Lo que llamó la atención fue el gesto de la venezolana al poner sus manos en el vientre de De León, lo que despertó rumores sobre un posible embarazo.

Aunque Laura y su pareja, Salomón Bustamante, han manifestado que ser padres no está en sus planes, los seguidores no descartan la posibilidad de verla en esta etapa.

Así como responde a los señalamientos sobre su físico, Laura también se ha encargado de aclarar las constantes especulaciones que surgen en torno a su relación sentimental con Salomón.

La actriz ha sido enfática en que no quiere usar sus redes sociales para exponer su vida privada, sino para mantener un contacto más cercano con su comunidad digital.

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¿En qué proyecto audiovisual está participando Laura de León?

Actualmente, Laura de León se encuentra en las grabaciones de la segunda parte de Pa’ quererte, producción que regresará por las noches en la programación del Canal RCN. Este proyecto marca un nuevo capítulo en su carrera y refuerza su presencia en la televisión nacional, mostrando que su enfoque está en seguir creciendo profesionalmente.