Claudia Bahamón alza la voz sobre situaciones que han enfrentado muchas mujeres: “No más silencio”

Claudia Bahamón volvió a generar conversación en redes, esta vez con un mensaje profundo y necesario sobre las conductas que afectan a muchas mujeres y hombres en sus entornos laborales.

¿Cuál fue el mensaje de Claudia Bahamón?

A través de un extenso y reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram Claudia Bahamón mostró su apoyo a las personas que han tenido que vivir una situación incómoda o de ac*so en su entorno laboral.

La presentadora de MasterChef aseguró que ha sido testigo cercano de situaciones incómodas que han vivido colegas y compañeras, razón por la que decidió hablar y enviar un mensaje de apoyo.

“Les creo, las veo y estoy de su lado”, expresó, reconociendo lo difícil que puede ser alzar la voz en entornos laborales por miedo.

Sé que hablar no es fácil. Sé que muchas veces el miedo paraliza, que la confusión pesa y que durante años se normalizaron conductas que nunca debieron ser aceptadas.

Claudia Bahamón mostró su apoyo a las mujeres. (Foto Canal RCN).

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Claudia Bahamón invitó a no normalizar comportamientos y frases en el entorno laboral

Bahamón destacó que durante mucho tiempo se han normalizado comentarios, actitudes y comportamientos que cruzan límites, lo que ha llevado a muchas mujeres a callar por miedo, confusión o presión social.

En su publicación, también dejó claro que hablar, sin importar el momento, es un acto de valentía y no debe ser motivo de juicio

Decidir hablar hoy, mañana o muchos años después no las hace débiles, las hace profundamente valientes y no se puede juzgar.

Además, envió un mensaje directo a quienes han sobrepasado los límites, señalando que este tipo de conductas ya no pueden seguir siendo justificadas.



Como parte de su reflexión, la presentadora enumeró varias frases que suelen escucharse en el día a día y que, aunque muchos consideran inofensivas, en realidad generan incomodidad y afectan a quienes las reciben.

Quiero que sepan que no están solas. Que hay quienes las escuchamos, las apoyamos y no vamos a minimizar lo que vivieron.

Su mensaje rápidamente se viralizó y ha recibido cientos de mensajes de apoyo y que aplauden que haya alzado la voz por todas las mujeres y personas que han sido víctimas en sus entornos laborales.

No más silencio. No más normalización. Estoy con ustedes…