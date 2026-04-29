Johanna Fadul recordó a sus gemelas fallecidas y habló de su deseo de ser madre

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, conmovió a sus seguidores al abrir su corazón y recordar a sus gemelas fallecidas mientras sostenía en sus piernas a una bebé. La actriz también habló de su deseo de volver a ser madre y destacó la ternura de la menor que mostró ante la cámara.

¿Qué reveló Johanna Fadul sobre sus gemelas fallecidas?

Durante los últimos días Johanna Fadul se ha mostrado emocionada al conocer a una pequeña bebé recién nacida durante su paso por México y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas la actriz colombiana reapareció por medio de sus redes sociales con un tierno video en el que se mostró derretida de amor con una bebé recién nacida.

Johanna Fadul despierta ilusión tras mostrarse con un bebé recién nacido (Foto Canal RCN)

En el audiovisual compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede apreciar a Johanna completamente enamorada de la pequeña, quien terminó trayéndole viejos recuerdos de sus gemelas fallecidas.

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Pues recordemos que años atrás la actriz pasó por la pérdida de un embarazo gemelar junto a su esposo Juanse Quintero debido al síndrome de transfusión feto-fetal, una complicación médica grave.

Fadul mencionó que la bebé, identificada como María Lucila, tenía un gran parecido con sus bebés, pues al igual que ellas, tenía el cabello oscuro y abundante, así como también unas largas pestañas.

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“Preciosura, vean esta preciosura, les presento a María Lucila, es demasiado perfecta. ¿Les confieso algo? Se parece a mis bebés, o sea, mis bebés eran así, peli-negritas, peludas en la cabecita, unas pestañas largas”.

En redes sociales, el video de Johanna Fadul no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes resaltaron la emotividad del momento y el recuerdo que la actriz compartió sobre sus gemelas fallecidas.

¿Johanna Fadul planea ser madre nuevamente?

Además de recordar a sus gemelas, Johanna Fadul también confesó que tener a la bebé recién nacida en sus brazos le estaba comenzando a gustar más de lo que pensaba, dando a entender que se estaría animando a intentar convertirse en madre una vez más junto a su esposo Juanse Quintero.

“Esto me está gustando mucho, ¿qué hacemos? Esto me está asustando mucho…”