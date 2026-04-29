Koral Costa reapareció tras operación con particular compañía y lanzó curioso mensaje: "él no me abandona"

Koral Costa, una de las personalidades del mundo del entretenimiento que constantemente llama la atención en redes sociales, en las últimas horas reapareció en su cuenta oficial para reportar cómo avanza su recuperación tras realizarse procedimiento estético.

¿Qué le pasó a Koral Costa y por qué se sometió a una operación recientemente?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actriz ha construido una comunidad de miles seguidores, recientemente se pronunció para dar a conocer con detalle cuál es su actual estado de salud, esto luego de someterse a una operación que comprometió la zona interna de la boca.

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"Estos días estoy de reposo pero los saludo porque ustedes son muy importantes para mí, no saben todos los mensajes tan lindos que recibí, ustedes se merecen que yo salga aquí, los salude, les cuente cómo estoy, ay yo los amo", dijo la mujer.

¿Cuál fue la operación que se hizo Koral Costa, expareja de Omar Murillo?

Así mismo, la también cantante e influencer, reveló que por ahora, la indicación que recibió fue continuar tomándose sus medicamentos, ya que debido a la gran infección que tenía en uno de sus dientes era bastante severa, tiene las defensas bastante bajitas.

Koral Costa reapareció tras someterse a procedimiento médico

Según lo comentó, prefirió no hacer un registro de la intervención a raíz del mal aspecto que tenía, haciendo énfasis en que la caries que tenía era bastante profunda.

¿Con quién apareció Koral Costa tras operación médica?

Además de darle un parte de tranquilidad a sus seguidores, Koral llamó la atención al aparecer junto a un compañero muy especial, quien, de acuerdo con sus palabras, ha sido su compañero incondicional no solo en este momento que está atravesando, sino desde antes.

"Por eso yo digo que los perros, los animales, las mascotas son fieles, ellos nunca le fallan a uno, ha estado conmigo desde que estaba enferma, ahora que me estoy recuperando, él no me abandona, le falta darme la pastilla, ¿cierto mi amor?", señaló.

Por ahora, Costa permanece en completo reposo, pues serán cinco días en los que debe mantenerse tranquila y evitando cualquier tipo de fuerza que pueda poner en riesgo su recuperación.