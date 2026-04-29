Yaya Muñoz lanzó dura acusación contra Tebi Bernal y aclaró si fueron pareja: "él dañó mi relación"

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa dando de qué hablar no solo entre los seguidores del programa, también ha llevado a que incluso exparticipantes de anteriores ediciones se sumen a la conversación para dar su punto de vista frente a situaciones puntuales.

¿Yaya Muñoz y Tebi Bernal fueron pareja? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Una de las exparticipantes que se ha mostrado muy activa opinando sobre esta tercera temporada, es Yaya Muñoz, quien como panelista del programa 'Tamo en Vivo', del que hace parte, ha expuesto en varias oportunidades su punto de vista sin filtro.

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Recientemente, uno de los temas que abordaron en el programa fue el shippeo entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, romance al que por supuesto Yaya se refirió, y no solo eso, pues también aclaró de una vez por todas si entre ella y el participante hubo una relación.

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"Quiero aclarar algo, para que ya de una vez quede super claro aquí con todos, no fue mi novio, tuvimos un cuento en un reality que estuvimos y él nunca pudo aceptar que yo le dije que no más, que no había nada de enredos", señaló.

Así mismo, Muñoz aseguró que incluso tiempo después cuando ella estaba en una relación, él se encargó de dañarla, tanto así que lo describió como "una mala persona", pues dijo cosas que eran falsas en su contra, "No respetó mi decisión y fue e inventó cosas a mi pareja del momento", agregó.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el shippeo entre Alexa y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Y a raíz de lo que vivió con Bernal, la creadora de contenido les preguntó a sus compañeros penalistas que, si no se habían dado cuenta de cómo el paisa le haba a Alexa. Además, en medio de sus palabras cuestionó a la cucuteña, pues desde su punto de vista se ha comportado como una "migajera".

Por su parte, otro de los miembros del programa se sumó al afirmar que, su lectura frente al polémico shippeo, es que Alexa se ha arruinado mucho el juego debido a su cercanía con su compañero de competencia.