Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz lanzó dura acusación contra Tebi Bernal y aclaró si fueron pareja: "él dañó mi relación"

Yaya Muñoz no se guardó nada y, fiel a su personalidad, expuso situación que vivió con Tebi Bernal en el pasado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz lanzó acusación sobre Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa dando de qué hablar no solo entre los seguidores del programa, también ha llevado a que incluso exparticipantes de anteriores ediciones se sumen a la conversación para dar su punto de vista frente a situaciones puntuales.

Artículos relacionados

¿Yaya Muñoz y Tebi Bernal fueron pareja? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Una de las exparticipantes que se ha mostrado muy activa opinando sobre esta tercera temporada, es Yaya Muñoz, quien como panelista del programa 'Tamo en Vivo', del que hace parte, ha expuesto en varias oportunidades su punto de vista sin filtro.

Artículos relacionados

Recientemente, uno de los temas que abordaron en el programa fue el shippeo entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, romance al que por supuesto Yaya se refirió, y no solo eso, pues también aclaró de una vez por todas si entre ella y el participante hubo una relación.

Artículos relacionados

"Quiero aclarar algo, para que ya de una vez quede super claro aquí con todos, no fue mi novio, tuvimos un cuento en un reality que estuvimos y él nunca pudo aceptar que yo le dije que no más, que no había nada de enredos", señaló.

Así mismo, Muñoz aseguró que incluso tiempo después cuando ella estaba en una relación, él se encargó de dañarla, tanto así que lo describió como "una mala persona", pues dijo cosas que eran falsas en su contra, "No respetó mi decisión y fue e inventó cosas a mi pareja del momento", agregó.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el shippeo entre Alexa y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Y a raíz de lo que vivió con Bernal, la creadora de contenido les preguntó a sus compañeros penalistas que, si no se habían dado cuenta de cómo el paisa le haba a Alexa. Además, en medio de sus palabras cuestionó a la cucuteña, pues desde su punto de vista se ha comportado como una "migajera".

Por su parte, otro de los miembros del programa se sumó al afirmar que, su lectura frente al polémico shippeo, es que Alexa se ha arruinado mucho el juego debido a su cercanía con su compañero de competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente Talento internacional

Esta fue la última publicación de la recordada presentadora junto a su hijo que falleció recientemente

Se confirmó el desafortunado fallecimiento del hijo de recordada presentadora quien era adolescente en las últimas horas.

Jessica Cediel asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en el Watsco Center. Jessica Cediel

Jessica Cediel denunció delicada situación y lanzó advertencia a sus seguidores: ¿qué le pasó?

La presentadora Jessica Cediel encendió las alarmas de sus seguidores al compartir preocupante situación de la que ha sido víctima por años.

Deiby Ruiz habló de la controversia. Talento nacional

Deiby Ruiz se pronunció sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita: "Las tres mosqueteras"

Deiby Ruiz habló de la polémica entre Aida Victoria Merlano y La Blanquita, señalando que la unión era solo fachada.

Lo más superlike

Juanda Caribe y Alejandro Estrada discutieron. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Alejandro Estrada se enfrentaron en la actividad de las etiquetas en La casa de los famosos

Juanda Caribe discutió con Alejandro Estrada en la actividad de etiquetas, dividiendo aún más a los grupos en La casa de los famosos.

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Exnovia de Ryan Castro lanza contundente mensaje y desata especulaciones Ryan Castro

Exnovia de Ryan Castro rompe el silencio y lanza fuerte pulla al cantante

La Segura explicó el procedimiento médico al que fue sometida para tratar su dolor crónico Salud

¿Cuál fue el procedimiento que le realizaron a La Segura para aliviar su dolor? Acá te explicamos

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO