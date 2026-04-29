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Mariana tildó de "acomodada" a Beba tras su cercanía con el grupo tormenta: así fue el tenso momento

En medio de una dinámica Mariana Zapata arremetió contra Beba y ambas dejaron en evidencia que sus diferencias siguen creciendo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.
Mariana tildó de "acomodada" a Beba durante dinámica en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Un nuevo enfrentamiento tuvo lugar en La casa de los famosos Colombia, esta vez protagonizado por dos mujeres: Mariana Zapata y Valerie de la Cruz. Ambas nuevamente dejaron ver sus desacuerdos en medio de una actividad en la que quedó claro que entre las dos no habrá tregua.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio a raíz de la dinámica de etiquetas, en espacio en el que Mariana aprovechó para ponerle a Beba la etiqueta de acomodada, situación que, como era de esperarse, generó discordia entre las dos participantes, pues ambas no dudaron en defender sus posturas de manera contundente.

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Ante la etiqueta que recibió de quien era su amiga semanas atrás, Beba no dudó en responderle y expresar con firmeza su posición.

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"Estoy supremamente más cómoda que cuando estaba contigo y si no se te olvida o no te acuerdas, la pel3a fue tuya, la que rompió la relación fuiste tú". le dijo Beba.

Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.
Beba y Mariana protagonizaron nueva discusión en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué fue la discusión entre Mariana y Beba en La casa de los famosos Colombia

Así mismo, la barranquillera le agradeció a la antioqueña por haber sacado "su verdadera cara", pues si algo tiene claro es que nunca se iba a sentir cómoda con ella. "Y como tu seguiste tu intuición, gracias por hacerme el favor", agregó.

Según Mariana, tildó de "acomodada" a Beba porque ella tuvo la oportunidad de salir por unos días de la competencia y pudo hacer una lectura de cómo eran percibidos sus compañeros afuera, situación que, de acuerdo con sus palabras, la llevaron a ingresar al juego y estar mucho más cercana a 'Tormenta'.

"Es que no estoy hablando de mí, estoy hablando de tu comodidad con las personas que me dijiste a mí algo super diferente", comentó Mariana.

Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata etiquetó a Beba como acomodada. Foto | Canal RCN.

Durante la mencionada dinámica, además de Mariana y Beba, los demás participantes también aprovecharon el espacio para decirse un par de verdades que llevaron a que los ánimos en la casa terminaran elevándose.

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