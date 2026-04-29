Mariana tildó de "acomodada" a Beba tras su cercanía con el grupo tormenta: así fue el tenso momento

Un nuevo enfrentamiento tuvo lugar en La casa de los famosos Colombia, esta vez protagonizado por dos mujeres: Mariana Zapata y Valerie de la Cruz. Ambas nuevamente dejaron ver sus desacuerdos en medio de una actividad en la que quedó claro que entre las dos no habrá tregua.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio a raíz de la dinámica de etiquetas, en espacio en el que Mariana aprovechó para ponerle a Beba la etiqueta de acomodada, situación que, como era de esperarse, generó discordia entre las dos participantes, pues ambas no dudaron en defender sus posturas de manera contundente.

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Ante la etiqueta que recibió de quien era su amiga semanas atrás, Beba no dudó en responderle y expresar con firmeza su posición.

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"Estoy supremamente más cómoda que cuando estaba contigo y si no se te olvida o no te acuerdas, la pel3a fue tuya, la que rompió la relación fuiste tú". le dijo Beba.

Beba y Mariana protagonizaron nueva discusión en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Por qué fue la discusión entre Mariana y Beba en La casa de los famosos Colombia

Así mismo, la barranquillera le agradeció a la antioqueña por haber sacado "su verdadera cara", pues si algo tiene claro es que nunca se iba a sentir cómoda con ella. "Y como tu seguiste tu intuición, gracias por hacerme el favor", agregó.

Según Mariana, tildó de "acomodada" a Beba porque ella tuvo la oportunidad de salir por unos días de la competencia y pudo hacer una lectura de cómo eran percibidos sus compañeros afuera, situación que, de acuerdo con sus palabras, la llevaron a ingresar al juego y estar mucho más cercana a 'Tormenta'.

"Es que no estoy hablando de mí, estoy hablando de tu comodidad con las personas que me dijiste a mí algo super diferente", comentó Mariana.

Mariana Zapata etiquetó a Beba como acomodada. Foto | Canal RCN.

Durante la mencionada dinámica, además de Mariana y Beba, los demás participantes también aprovecharon el espacio para decirse un par de verdades que llevaron a que los ánimos en la casa terminaran elevándose.