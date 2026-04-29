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La Liendra habló sobre la delicada situación de su mamá y tomó inesperada decisión

La Liendra se refirió a la delicada situación que atraviesa su mamá y reveló que tomó una decisión frente a lo ocurrido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra preocupa a sus fans al hablar de su mamá
La Liendra preocupa a sus fans al hablar de su mamá. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, se refirió a la delicada situación de salud de su madre y reveló que tomó una decisión inesperada para acompañarla de cerca en este proceso y priorizar su bienestar.

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¿Qué pasó con la mamá de La Liendra?

Durante la tarde de este miércoles 29 de abril, La Liendra reapareció en sus redes sociales con un inesperado anuncio que compartió con sus seguidores.

La Liendra dio detalles sobre la situación de su mamá
La Liendra dio detalles sobre la situación de su mamá. (Foto Canal RCN).

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el creador de contenido explicó que su mamá habría sufrido varios accidentes tanto en moto como en carro en los últimos meses.

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Ante esta situación, el influenciador decidió tomar la iniciativa para buscar una solución que le permitiera a su mamá movilizarse de forma más segura y sin depender del transporte público ni de terceros en la ciudad.

“Se estaba estrellando mucho en la moto normal y en el carro. O sea, lo tenía pelado, para parquear se llevaba tres farolas”.

Como resultado de lo ocurrido, La Liendra ya tomó medidas para mejorar la movilidad de su mamá y evitar que se repitan este tipo de incidentes, buscando una opción más segura y estable para sus desplazamientos diarios.

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¿Cuál fue la decisión que tomó La Liendra frente a la delicada situación de su mamá?

El creador de contenido explicó que decidió cambiar el medio de transporte de su madre por una motocicleta eléctrica, al considerar que es más fácil de manejar y tiene una velocidad moderada, lo que reduce el riesgo debido a su poca experiencia al conducir.

La Liendra explicó la situación de su mamá
La Liendra explicó la situación de su mamá. (Foto Canal RCN).

“Vean, la nueva motico de mi madre… decidimos mejor comprarle esta motico eléctrica que es mucho más sencilla para ella y pues no tiene tanta velocidad, así si se me cae no se aporrea tanto”.

Asimismo, expresó que esta decisión le da mayor tranquilidad, ya que su mamá puede movilizarse sola sin que él esté preocupado constantemente por su bienestar.

“Así yo estoy más tranquilo de que no le va a pasar nada, si se cae, si se accidenta…”

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