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Beba arremetió contra Juanda Caribe en La casa de los famosos y desató su furia

Beba enfrentó a Juanda Caribe en dinámica en La casa de los famosos y lo acusó de ser “irresponsable” con su familia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beba se fue sin filtros contra Juanda Caribe
Beba le habló sin pelos en la lengua a Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

El juego de las etiquetas volvió a La casa de los famosos Colombia en la jornada del 29 de abril y este provocó una tensa discusión entre Beba y Juanda Caribe.

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¿Cómo fue el rifirrafe entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la dinámica que planteó el Jefe los participantes fueron pasando al frente a colocarle diversas etiquetas a sus compañeros con la condición de explicar sus razones.

En esta dinámica Beba y Juanda Caribe se colocaron varios adjetivos que los hicieron ir subiendo la tensión hasta su punto máximo.

Esto sucedió cuando Beba pasó al frente de la foto de Juanda a colocarle la etiqueta de "Irresponsable", algo que hizo que el influenciador le pidiera sus argumentos.

Beba sin pensarlo decidió responderle sin filtro lo que pensaba de él y la razón por la que lo consideraba un 'irresponsable', haciendo alusión a su relación afuera de la competencia y a su hija.

Irresponsable porque estás hablando tanto que estás hablando de tu familia, tanto que te hierve la sangre cuando te mencionan algo que estás haciendo que sabes lo que estás haciendo y no estás siendo responsable con la mujer y la hija que tienes ahí afuera .

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe luego que Beba lo llamara irresponsable?

Juanda Caribe tras escuchar los argumentos de Beba en donde mencionó a Sheila Gándara y a su hija Victoria no se quedó callado y pasó al frente.

El influenciador aseguró que a lo largo de la competencia él ha hecho respetar el nombre de su pareja y de su hija, dejando claro que no iba a permitirle a su compañera que se refiriera a ellas y muchos menos a la menor.

Primero que todo, yo en esta casa no he cometido ni he permitido que nombren a mi hija, una menor de edad.

Beba al escuchar esas primeras palabras de Juanda no dudó en refutarle que ella no había dicho nada malo de su hija y que solo estaba refiriéndose a él como un irresponsable: "No estoy diciendo nada de tu hija, ni le estoy poniendo etiquetas a tu hija".

Además, le aseguró que él solo estaba tratando de voltearle las cosas a ella y desviar la atención en lo realmente importante, su familia.

Estás siendo irresponsable con lo que tienes allá afuera. Te estás haciendo la víctima.

Beba rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Juanda Caribe
Beba se sinceró con Juanda Caribe. (Foto del Canal RCN)

Este fuerte cruce hizo que el Jefe terminara la dinámica de las etiquetas al ver que los ánimos estaban bastante pesados entre los participantes.

Mariana Zapata salió en defensa de Juanda Caribe y se le fue con todo a Beba asegurando que era alguien irreconocible desde que volvió a la competencia.

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