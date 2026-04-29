¿Laura de León está embarazada? Foto en baby shower ilusiona a sus fans

El nombre de la actriz Laura de León ha empezado a apoderarse de las tendencias luego que una colega suya, Juliette Pardau, compartiera una foto en la que la dejó ver en estado de embarazo.

¿Laura de León está embarazada?

La actriz Laura de León es recordada por producciones como La Playita, La Ley del Corazón, Rojo Carmesí y Pa' quererte, motivo por el que su vida personal pocas veces pasan por desapercibido.

Precisamente, la actriz en el último tiempo ha sido tema de conversación luego que surgieran rumores de una aparente crisis y hasta ruptura con su esposo, Salomón Bustamante.

No obstante, la pareja puso fin a estos rumores al dejarse ver juntos en diferentes eventos familiares y sociales.

Ahora el nombre de la actriz y el presentador ha vuelto a estar en el ojo mediático luego que la actriz Juliette Pardau subiese una inesperada foto en la que dejó ver a Laura de León supuestamente embarazada.

Juliette Pardau compartió inesperada foto de Laura de León en baby shower. (Fotos Canal RCN)

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¿Cuál es la foto que compartió Juliette Pardau de Laura de León embarazada?

La actriz venezolana compartió en las últimas horas un foto en sus historias de Instagram en la que posaba junto a Laura de León quien aparece con ropa de maternidad y en el marco de una baby shower.

En la instantánea Juliette aparece tocándole la barriguita a Laura de León de manera emotiva mientras ambas posan a la cámara.

Juliette junto a la curiosa e inesperada fotografía dejó un mensaje "Plan tipo tranqui", haciendo referencia al momento.

Como era de esperarse esta foto ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento y los seguidores de Laura de León empiezan a ilusionarse con un aparente embarazo de la actriz y el presentador.

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¿Laura de León confirmó su embarazo?

Hasta el momento ni Laura de León ni Salomón Bustamante se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir que se encuentran a la espera de su primer bebé.

Asimismo, internautas debaten sobre la foto compartida por Juliette Pardau, ya que muchos creen que se trataría de una foto tipo broma hecha con IA o de algún personaje de Laura de León.

Cabe resaltar que, ambas se encuentran en la actualidad grabando la novela Pa' seguirte queriendo y en sus redes sociales se han dejado ver juntas.