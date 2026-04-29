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La Segura causa preocupación al revelar que se sometió a una operación: así está

La segura contó que se sometió a una operación de prueba para tratar su dolor crónico y habló de su recuperación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Segura causa preocupación al revelar que se sometió a una operación
La Segura causa preocupación al revelar que se sometió a una operación (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

La creadora de contenido La Segura encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que se sometió a una operación.

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A través de varios videos, la influenciadora mostró detalles del procedimiento y cómo han sido sus primeras horas de recuperación, generando múltiples reacciones.

La Segura se somete a operación y genera preocupación en redes
La Segura muestra su estado tras operación y preocupa a sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿A qué operación se sometió La Segura?

Aunque La Segura no confirmó con exactitud el nombre del procedimiento, todo parece indicar que se trataría de un neuroestimulador medular, un tratamiento utilizado para personas que padecen dolor crónico intenso y que no han tenido mejoría con otros métodos.

En los videos compartidos, se le puede ver con un control que le permite manejar el dispositivo, ajustando la intensidad y frecuencia de la estimulación.

Este tipo de sistema funciona bloqueando las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro, lo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente.

La empresaria explicó que no se trata aún de una cirugía definitiva, sino de una fase de prueba que durará aproximadamente 15 días. Durante este tiempo, deberá evaluar si el procedimiento realmente le ayuda a disminuir el dolor que ha venido enfrentando desde hace tiempo.

La Segura ha sido abierta con su comunidad sobre sus problemas de salud, por lo que esta decisión también fue compartida como parte de ese proceso que viene atravesando.

¿Cómo está La Segura tras su operación?

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Tras la intervención, La Segura aseguró que se encuentra bien, aunque con molestias normales en la zona donde fue operada. Según explicó, el dolor en esa área ha sido más fuerte de lo que esperaba, pero lo considera parte del proceso.

Además, reveló que ha comenzado a sentir un hormigueo constante en las piernas, una sensación que describió como extraña, pero que estaría relacionada con el funcionamiento del dispositivo.

En uno de los videos que publicó, se puede ver la dificultad que tiene para levantarse, lo que generó preocupación en su pareja, Ignacio Baladán, quien incluso reaccionó al escucharla gritar, pensando que algo había salido mal o que el procedimiento le había causado algún tipo de descarga.

A pesar de esto, La Segura ha tratado de mantener una actitud positiva. Agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y buenos deseos que ha recibido desde que compartió la noticia.

Sin embargo, también confesó que su dolor inicial aún persiste, lo que le genera dudas sobre si el procedimiento está funcionando como esperaba.

Aun así, aseguró que entiende que es un proceso que requiere tiempo y paciencia, y que está intentando no dejarse llevar por la ansiedad mientras observa cómo evoluciona su recuperación en los próximos días.

La Segura preocupa tras revelar operación por dolor crónico
La Segura preocupa tras revelar operación por dolor crónico (Foto Canal RCN)
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