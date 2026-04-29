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Karola ilusiona a sus fans al hablar de su regreso a La casa de los famosos: esto dijo la exparticipante

Descubre aquí qué dijo Karola sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia, anuncio que generó expectativas en sus fans.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola entraría en los próximos días a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Karol Alcendra, más conocida como Karola, recientemente emocionó a sus fans en redes sociales al hablar de un posible regreso a La casa de los famosos Colombia, confesión que causó furor entre los internautas, quienes se mostraron expectantes por conocer más detalles de su regreso.

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Todo se dio en medio de una llamada en vivo que se hizo mientras estaba al aire el programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, espacio en el que Roberto Velásquez aprovechó para llamarla y expresarle lo mucho que la extrañan, pero también para preguntarle sobre lo que ha venido sucediendo tras su salida de la casa, especialmente por la cercanía con Jay Torres, también exparticipante.

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"Imagínate que bueno, gracias a Dios tenemos bastante gente aquí en Estados Unidos que nos quieren, muchos latinos y gente de muchos países y estamos haciendo shows, shows en vivo, vamos a las discotecas nos tomamos fotos, nos estamos un rato, bailamos, parchamos y bueno nos está yendo super bien", señaló.

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Así mismo, la creadora de contenido reveló que, de hecho, en ese momento se encontraba agotada porque tuvieron dos shows este fin de semana, en Virginia y Charlotte.

¿Cuándo volverá Karola a La casa de los famosos Colombia?

Además de compartir las buenas noticias, Karola también fue interrogada por el panelista para saber cuándo volverá a la que fue su casa, por la que la joven aseguró que, eso ocurrirá cuando ellos se lo pidan confirmando que en dos días estará libre.

"Los amo, los extraño, tengo que ir para ver si de pronto tengo un congelado en unos días", dijo la influenciadora.

Karola en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Karola sobre un posible regreso a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Frente a sus palabras, Roberto, no solo le reiteró todo su cariño a la excompetidora de esta temporada, sino que también le afirmó que, por ahora, esperan que este regreso a la competencia sea pronto, sin revelar de momento cuándo se llevará a cabo.

Por ahora, seguidores de la también cantante barranquillera, esperan ansiosos conocer cuándo se dará este 'Congelado', pues, muy seguramente será la oportunidad perfecta para que Karola lance una que otra directa y se despache contra sus excompañeros.

Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola expresó su deseo de tener un congelado en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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