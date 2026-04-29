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Andrea Valdiri sorprendió con fotos en Bali y la reacción de Juan Daniel generó revuelo: esto dijo

Andrea Valdiri cautivó al mostrar imágenes de su viaje a Indonesia y sorprendió la reacción de Juan Daniel Sepúlveda.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri deslumbró en Bali y la reacción de su pareja sorprendió
Andrea Valdiri mostró su viaje a Bali y la reacción de su novio no pasó desapercibida. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiricausó sensación al mostrar lo que ha sido su viaje en Bali, Indonesia, junto a su pareja sentimental, Juan Daniel Sepúlveda.

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¿Qué mostró Andrea Valdiri de su viaje en Bali, Indonesia?

A través de una publicación en Instagram, donde suma millones de seguidores, la influencer barranquillera compartió una serie de fotografías que llamaron la atención de su fanaticada.

En una de las imágenes se le ve sentada en una silla mientras disfruta de la vista, en la que luce su figura tonificada.

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En otra imagen Andrea Valdiri aparece con un traje café en el que deja ver el paisaje. También mostró lo que sería un santuario en el que muchas personas se bañan con estas aguas sagradas.

Andrea Valdiri deslumbró en Bali y la reacción de su pareja sorprendió
Andrea Valdiri mostró su viaje a Bali y la reacción de su novio no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

En otras imágenes también se le ve disfrutando de su estadía y de distintos paisajes y monumentos propios de esa cultura. Y, por supuesto, Andrea Valdiri mostró otras en las que está con su pareja disfrutando de una piscina y de los paisajes.

En otra que llamó la atención de sus seguidores, Andrea Valdirir se muestra disfrutando de una romántica cena con su novio Juan Daniel Sepúlveda.

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“El mundo siempre es más grande que nuestras dudas. Viajar es la manera más honesta de comprobarlo… y de entender que muchos límites solo existían en la mente”, fue el mensaje que usó Andrea Valdiri para compartir las imágenes.

¿Cómo reaccionó Juan Daniel Sepúlveda tras las imágenes de Andrea Valdiri?

Como suele ocurrir, los comentarios en la publicación por parte de los usuarios no se hicieron esperar, en los que elogiaban la belleza de la influencer barranquillera.

Entre ellos: “Ella cada vez se ve más joven, Dios mío, hermosa” o “Te mereces todo, ya hasta el colágeno, Machi jajaja mira la foto 11, quedó de alto impacto. Te amamos”, fueron alguno de los comentarios.

Andrea Valdiri deslumbró en Bali y la reacción de su pareja sorprendió
Andrea Valdiri mostró su viaje a Bali y la reacción de su novio no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

Y por supuesto que Juan Daniel Sepúlveda también reaccionó a las fotografías de Andrea Valdiri, quien escribió: “Bendito Dios”.

La pareja lleva ya varios días de viaje luego de que Andrea Valdiri realizara un magno evento para celebrarle los 15 años a su hija Isabella, el cual fue muy comentado en redes sociales.

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