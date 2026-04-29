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Ornella Sierra genera reacciones que reviven su relación con Miguel Bueno: esto hizo

Ornella Sierra destapó una ola de comentarios en los que mencionaron su relación con Miguel Bueno, tras supuesta indirecta.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El gesto de Ornella Sierra que revive su historia con Miguel Bueno
Ornella Sierra reaviva rumores con Miguel Bueno. (Foto: Canal RCN)

En los últimos días, los internautas revivieron el shippeo de Miguel Bueno y Ornella Sierra, pues los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2024 vivieron su romance dentro de la competencia e incluso habrían tenido algo tras el reality.

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Volver a tocar el tema entre la influenciadora y el cantante no fue porque sí, pues el artista estrenó recientemente una canción y sus seguidores lo tomaron como si fuera una indirecta para Ornella.

Por eso mismo, Miguel salió a hablar y aclarar si su tema estaría inspirado en ella, pero todo escaló cuando la misma influenciadora reveló un video que cae como anillo al dedo con respecto a ese tema de conversación.

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¿Cuál es el video de Ornella Sierra que parece una indirecta para Miguel Bueno?

Ornella Sierra causó furor en redes sociales al revelar un video en su TikTok, cantando ‘Te entiendo’ de Maisak, una canción que prácticamente se le dedica al ex: “si yo fuera mi ex, tampoco me superaría”.

Ornella Sierra desata comentarios al reavivar su historia con Miguel Bueno
El gesto de Ornella Sierra que revive su historia con Miguel Bueno. (Foto: Canal RCN)

En el clip pareciera que se viera la picardía de la influenciadora y por eso, sus seguidores reaccionaron diciendo que no los ilusionen otra vez, porque esa relación gustó bastante en su tiempo.

De hecho, el revuelo se armó porque Sierra reveló este video justo poco tiempo después de que Miguel Bueno tuvo que aclarar que su canción no fue escrita para alguien, porque, así como a ella, a él le sacaron a relucir lo que tuvo con su excompañera de reality.

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¿Qué dijo Miguel Bueno sobre haber escrito una canción para Ornella Sierra?

Miguel Bueno a través de un video en sus redes sociales, rompió el silencio sobre su última canción y dijo: “yo no estoy diciendo que la canción la hice pa’ alguien. Tampoco estoy diciendo lo contrario”.

Ornella Sierra reaviva rumores con Miguel Bueno
Ornella Sierra desata comentarios al reavivar su historia con Miguel Bueno. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, el artista se pone e a cantar su tema el cual la letra dice que “el pelo se lo cambió y se ve re linda así”, es por esta frase que dicen que se trataría de Ornella, ya que hace poco se oscureció el color de su cabello.

En este video compartido en TikTok, hasta la misma Karen Sevillano reaccionó, reiterando lo del pelo, comentándolo con emojis de enamorados.

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