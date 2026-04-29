Mane Díaz no se contuvo: así celebró el golazo de su hijo Luis Díaz frente al PSG

El 28 de abril se dio uno de los mejores partidos de la época gracias al enfrentamiento entre el Bayern Múnich vs. PSG, en el que el colombiano Luis Díaz fue gran figura.

Luis Díaz causa sensación tras 'partidazo' contra el PSG en la Champions League

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich dejó una noche inolvidable en la ida de las semifinales de la Champions League.

El vibrante 5-4 no solo reflejó la intensidad del partido, sino que también quedará en la memoria como uno de los espectáculos más emocionantes del torneo. En medio de ese escenario, el colombiano Luis Díaz se destacó con un gol importante y que le da ilusión a los hinchas ´bávaros'.

Su momento llegó cuando el panorama parecía cuesta arriba. Con su equipo abajo 5-3 en el marcador y contra las cuerdas, Díaz tomó el balón y, con una jugada individual llena de talento, firmó un tanto que ya muchos catalogan como una verdadera joya.

Luis Díaz es tendencia por gol en Champions League. (Foto: AFP)

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¿Cómo reaccionó Mané Díaz al gol de su hijo Luis Díaz en semifinales de UEFA Champions League entre Bayern vs. PSG?

El gol de Luis Díaz en el partidazo entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain por la Champions League se vivió con una gran intensidad fuera de la cancha, especialmente para su familia.

En un bar y rodeado de los suyos, Mane Díaz, padre del jugador, no le quitaba la mirada al partido. Cuando vio a su hijo marcar, reaccionó al instante: se levantó, gritó y celebró con una emoción que contagió a todos alrededor. Era un momento de puro orgullo.

Pero la alegría se cortó en seco por unos segundos. El juez de línea marcó fuera de lugar y todo quedó en suspenso. Aun así, tras la revisión del VAR, el gol subió al marcador y el festejo volvió con más fuerza: abrazos, aplausos y una celebración que terminó siendo inolvidable.



Esta reacción se ha hecho viral en redes sociales y muchos se han sentido identificados con Mane, quien es conocido en el mundo del entretenimiento por su carismática personalidad.

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¿Qué dijo Luis Díaz tras su partido contra el PSG en UEFA Champions League?

Tras este partido de ensueño para Luis Díaz, el jugador se pronunció a través de sus redes sociales con carrusel de fotografías del encuentro y con un mensaje para los hinchas, a quienes les prometió ganar el partido de vuelta en Alemania.

No es el resultado que queríamos, pero la creencia sigue siendo la misma. Nos vemos la semana que viene.

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich a las 2 p.m. (hora colombiana).

El ganador de esta llave se enfrentará en la gran final contra el ganador entre Atlético de Madrid y Arsenal.