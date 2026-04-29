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Sheila Gándara rompe en llanto en medio de la polémica entre Juanda Caribe y Mariana Zapata

Sheila Gándara causa conmoción en redes al mostrar que se quebró en llanto en medio de la polémica sobre Juanda Caribe y Mariana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara conmueve al llorar tras polémica con Juanda y Mariana
Sheila Gándara se derrumba en medio del drama entre Juanda y Mariana. (Foto: Canal RCN)

Durante las últimas semanas, Sheila Gándara, madre de la hija de Juanda Caribe, ha sido tendencia en redes sociales debido a la polémica relación que ha protagonizado el humorista con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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Aunque no ha pasado nada más que pico dentro de la competencia, Juanda ya rompió el silencio sobre lo que siente por su compañera y hasta ha dicho que hará lo posible para que ella avance en el juego.

Así mismo, habló solo para confesarle a Sheila que él sabe que, aunque no debe cruzar los límites, él siente algo por la influenciadora, en quien encontró algo que hace falta dentro de la competencia.

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Por su lado, Gándara no ha ocultado su vulnerabilidad y ha expresado libremente cómo se siente tras el escándalo en el que la involucró el famoso.

¿Qué dijo Sheila Gándara al romper en llanto tras polémicas de Juanda Caribe?

A través de un TikTok compartido por Sheila Gándara en horas de la mañana de este miércoles 29 de abril, la creadora de contenido se volvió a quebrar al revelar el mal momento que está pasando.

Sheila reacciona en medio de la polémica de Juanda Caribe.
Sheila Gándara conmueve al llorar tras polémica con Juanda y Mariana. (Foto: Canal RCN)

En el clip se que ve que terminó una carrera y abrazó a sus amigas, mientras lloraba, por lo que escribió que “no solo fue una carrera, sino algo más grande”. Este contenido fue justo para motivar a quienes dudan de su propia fuerza.

Sin duda, el video causó conmoción y nostalgia, pero Sheila cuenta con una comunidad que le levanta el ánimo en estos momentos tan difíciles.

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¿Sheila Gándara se ha pronunciado sobre Mariana Zapata por la cercanía con Juanda Caribe?

En las plataformas digitales han circulado muchos edits de Juanda Caribe y Mariana Zapata mostrando su cercanía en La casa de los famosos Colombia y en uno de esos clips, Sheila Gándara escribió que “son tal para cual”.

Sheila Gándara se derrumba en medio del drama entre Juanda y Mariana
Sheila reacciona en medio de la polémica de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Además, por otro lado, reaccionó cuando el humorista le dijo a su compañera que quería que su hija fuera como ella, por lo que Gándara comentó: “primero mu3rta”.

En otras ocasiones con diferentes contenidos, la ex de Juanda ha mostrado que no esta viviendo un buen momento y lo ha dicho, exponiendo que sigue adelante por su pequeña bebé.

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