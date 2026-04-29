Sheila Gándara rompe en llanto en medio de la polémica entre Juanda Caribe y Mariana Zapata

Durante las últimas semanas, Sheila Gándara, madre de la hija de Juanda Caribe, ha sido tendencia en redes sociales debido a la polémica relación que ha protagonizado el humorista con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Aunque no ha pasado nada más que pico dentro de la competencia, Juanda ya rompió el silencio sobre lo que siente por su compañera y hasta ha dicho que hará lo posible para que ella avance en el juego.

Así mismo, habló solo para confesarle a Sheila que él sabe que, aunque no debe cruzar los límites, él siente algo por la influenciadora, en quien encontró algo que hace falta dentro de la competencia.

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Por su lado, Gándara no ha ocultado su vulnerabilidad y ha expresado libremente cómo se siente tras el escándalo en el que la involucró el famoso.

¿Qué dijo Sheila Gándara al romper en llanto tras polémicas de Juanda Caribe?

A través de un TikTok compartido por Sheila Gándara en horas de la mañana de este miércoles 29 de abril, la creadora de contenido se volvió a quebrar al revelar el mal momento que está pasando.

Sheila Gándara conmueve al llorar tras polémica con Juanda y Mariana. (Foto: Canal RCN)

En el clip se que ve que terminó una carrera y abrazó a sus amigas, mientras lloraba, por lo que escribió que “no solo fue una carrera, sino algo más grande”. Este contenido fue justo para motivar a quienes dudan de su propia fuerza.

Sin duda, el video causó conmoción y nostalgia, pero Sheila cuenta con una comunidad que le levanta el ánimo en estos momentos tan difíciles.

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¿Sheila Gándara se ha pronunciado sobre Mariana Zapata por la cercanía con Juanda Caribe?

En las plataformas digitales han circulado muchos edits de Juanda Caribe y Mariana Zapata mostrando su cercanía en La casa de los famosos Colombia y en uno de esos clips, Sheila Gándara escribió que “son tal para cual”.

Sheila reacciona en medio de la polémica de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Además, por otro lado, reaccionó cuando el humorista le dijo a su compañera que quería que su hija fuera como ella, por lo que Gándara comentó: “primero mu3rta”.

En otras ocasiones con diferentes contenidos, la ex de Juanda ha mostrado que no esta viviendo un buen momento y lo ha dicho, exponiendo que sigue adelante por su pequeña bebé.