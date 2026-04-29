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Altafulla regresaría a La casa de los famosos Colombia: esto reveló el cantante

Altafulla hizo inesperada confesión en ¿Qué hay pa' dañar? y habló de un posible regreso a La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla volvería a La casa de los famosos
Altafulla expresó su deseo de volver a La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 está en su recta final y las últimas visitas a la competencia han revolucionado la tranquilidad de los participantes.

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¿Altafulla volverá a La casa de los famosos Colombia 3?

Las últimas visitas a La casa de los famosos Colombia fueron Karina García, quien estuvo haciendo un juicio y también compartiendo por varios días con los participantes.

Esta semana el invitado fue Juan Ricardo Lozano 'Alerta', quien llegó a la casa estudio bajo el personaje de un soldado que puso a marchar a los famosos y también ha divertirlos con sus otros personajes y ocurrencias.

A la visita de Alerta se sumó la de la inteligencia artificial, quien también ha puesto a los famosos ha hacer diferentes retos y hasta les ha jugado bromas.

Sin embargo, parece que el Jefe tiene varias sorpresas planeadas para esta recta final y una de ellas sería la visita del ganador de la segunda temporada, Andrés Altafulla.

Altafulla con mensaje de desamor, ¿para Karina García?
Altafulla habló de sus posibilidades de volver a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

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¿Qué reveló Altafulla de La casa de los famosos Colombia 3?

En un reciente programa de ¿Qué hay pa´ dañar? contactaron a Altafulla para saber de sus planes y fue allí donde Roberto Velásquez le indagó de manera directa al cantante por cuándo iba dejarse ver.

Esta pregunta sirvió para que Altafulla revelara que ha estado en conversaciones para visitar La casa de los famosos Colombia 3.

Según el artista su regreso se podría dar en el mes de mayo, dejan ver toda su disposición por ir de nuevo al reality del Canal RCN.

Hoy hablamos con Nesti, estamos cuadrando a ver si vamos por el mes de mayo y nos pegamos un vacilón por La casa.


El cantante no reveló cómo sería el objetivo de su visita, si a través de un congelado, una presentación musical o una visita de varios días.

Si no te quieres perder qué pasará en La casa de los famosos Colombia 3 y con las sorpresas que trae el Jefe conéctate de domingo a domingo con la señal en vivo y la app del Canal RCN.

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