Desde hace varias semanas, el nombre de Aura Cristina Geither se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Aura ha acaparado la atención mediática al hacer sorprendentes confesiones acerca de todo lo que vivió en el reality, evaluando con detalle las estrategias de cada uno de los famosos.

En medio de esto, Aura hizo una sorprendente confesión tras las diferentes estrategias que ha tenido Tebi Bernal y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la inesperada confesión que Aura Cristina Geithner hizo sobre Alejandro Estrada y Tebi Bernal?

Aura Cristina se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras ser la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la confesión que hizo Aura Cristina Geithner? | Foto: Canal RCN

Así que Aura tuvo una reciente entrevista con RCN Radio, en la que hizo varias confesiones acerca de la percepción que tuvo con respecto a las dinámicas que muchas celebridades tuvieron dentro de la competencia.

Por este motivo, Aura Cristina reveló que dos de los participantes que más estrategias han utilizado a su favor son Alejandro Estrada y Tebi Bernal tras la cercanía que han tenido con Alexa Torrex, en especial, por el apoyo que han recibido por parte del público:

“Me sorprendió ver a Alexa en tercer lugar, cuando iba para afuera. Alejandro, ni Tebi son tontos. Desde un comienzo en La casa de los famosos Colombia, ellos sabían que Alexa Torrex tenía su fandom fuerte, entonces, ¿qué hicieron?”, agregó Aura Cristina.

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¿Qué otras percepciones tuvieron Aura Cristina Geithner sobre las otras celebridades?

Durante le entrevista, Aura Cristina aprovechó la oportunidad para analizar con detalle cuál ha sido el método de juego de cada una de las celebridades, en especial, por cómo se han visto reflejados:

¿Cómo fue el paso de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN