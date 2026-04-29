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Maiye Torrex dice que Alexa Torrex se enamoró rápido en La casa de los famosos Colombia; ¿por qué?

Maiye Torrex compartió su opinión sobre Alexa Torrex y su relación con Tebi dentro de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maiye Torrex dice que Alexa Torrex se enamoró rápido
Maiye Torrex habla sobre los sentimientos de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Las relaciones dentro de La casa de los famosos Colombia siguen generando conversación. En este caso, Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, compartió su pespectiva sobre lo que ocurre con su familiar dentro del programa.

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¿Qué dijo Maiye Torrex sobre la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Durante una entrevista en ¡Qué Tóxicos Show!, Maiye Torrex habló del tiempo dentro de La casa de los famosos Colombia y cómo este puede percibirse de forma distinta a como se vive afuera. Según explicó, lo que para el público pueden ser semanas, para los participantes puede sentirse como un periodo mucho más largo.

En ese contexto, señaló que convivir todo el tiempo con las mismas personas termina influyendo en la manera en que se construyen las relaciones. Comentó que esa cercanía constante puede llevar a que las emociones cambien rápido o se interpreten de otra forma.

También mencionó que, bajo esas condiciones, es posible que se generen confusiones, ya que lo que una persona dice o hace puede percibirse de manera diferente dentro del encierro.

Con base en esto, dio a entender que Alexa habría pasado por una situación similar, lo que, desde su punto de vista, habría influido en algunas de sus decisiones dentro del reality.

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¿Qué ha dicho la hermana de Alexa Torrex sobre Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?', Maiye Torrex también se refirió a la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. Según comentó, considera que su hermana tiene mayor protagonismo cuando no está vinculada a esta relación dentro del reality.

¿Qué ha dicho la hermana de Alexa Torrex sobre Tebi en La casa de los famosos Colombia?
Hermana de Alexa Torrex habla sobre Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Además, señaló que la relación ha generado comentarios porque, según dijo, Tebi entró teniendo una relación estable fuera del reality, lo que ha sido cuestionado por internautas en redes sociales.

Maiye también expresó sorpresa frente a algunas actitudes de su hermana dentro del programa. Señaló que, fuera del reality, Alexa suele ser más reservada con sus decisiones, lo que ha hecho que ciertos comportamientos llamen su atención.

Aunque reconoció que su hermana podría estar involucrándose emocionalmente, dejó claro que no apoya esa situación. En redes sociales, los internautas han reaccionado a estas declaraciones, generando debate sobre las relaciones que se forman dentro del programa y las condiciones en las que se desarrollan.

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