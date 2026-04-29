La Liendra se fue de Medellín tras estrenar documental sobre zona de tolerancia, ¿por qué?

Mauricio Gómez ‘La Liendra’ volvió a ser tema de conversación luego de conocerse que salió de Medellín poco después del estreno de su documental sobre una zona de tolerancia, proyecto que despertó múltiples reacciones entre sus seguidores y usuarios en internet y que habrían desencadenado en una serie de problemas en su vida.

¿Qué problemas le trajo a La Liendra estrenar su documental sobre zonas de tolerancia?

Poco antes de que La Liendra estrenara su documental en el que retrató de manera cruda cómo era el trabajo de las mujeres que trabajan en zonas de tolerancia, el creador de contenido comentó que había sido descubierto en dos ocasiones en medio de su inmersión en la que quería pasar desapercibido.

La Liendra reveló la advertencia que recibió tras publicar documental. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, este no fue impedimento para sacar adelante su proyecto, mismo por el que habría recibido múltiples am3n4z4s por parte de personas consideradas peligrosas. Pese a las advertencias, el creador de contenido decidió estrenar el pasado domingo 26 de abril.

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Tras su estreno, el creador de contenido confesó que algunas escenas de esta entrega también le habían ocasionado problemas con su pareja sentimental Dani Duke, quien se mostró molesta por la forma en la que La Liendra llevó a cabo para conseguir ciertas escenas.

¿Por qué La Liendra se fue de Medellín tras estrenar su documental sobre zonas de tolerancia?

Ahora bien, tres días después del estreno de este documental, La Liendra sorprendió al mostrarse desde la casa de su mamá, quien vive en La Tebaida, Quindío, desatando todo tipo de especulaciones sobre las razones por las que el creador de contenido decidió dejar Medellín en medio de este escándalo.

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Sin embargo, el documental no habría sido el motivo por el que La Liendra decidió visitar a su mamá, sino que un reciente proyecto de vivienda fue el motivo real.

Dani Duke reveló por qué el documental de La Liendra le generó incomodidad. (Foto Canal RCN).

Y es que según explicó el creador de contenido, en estos momentos se encuentra adecuando la casa de su mamá para ampliarla aún más y convertir el lugar en viviendas de alquiler y un negocio comercial para que ella pueda trabajar allí mismo.