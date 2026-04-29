Desde hace varias semanas, muchos internautas han generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los sucesos que se han presentado entre los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, el nombre de Tebi Bernal ha acaparado la atención mediática al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia, quien ha sido involucrado en medio de un shippeo con Alexa Torrex.

Con base en esto, los internautas se han preguntado acerca de la decisión que tomó Alejandra Slguero tras alejarse de Tebi Bernal por el shippeo que tuvo con Alexa Torrex.

¿Cuál ha sido el shippeo que Tebi Bernal ha tenido con Alexa Torrex?

En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios con todos los acontecimientos que se han presentado entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes han tenido un aparente shippeo.

¿Qué dijo Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Alexa Torrex tomó la decisión de terminar su compromiso con Jhorman Toloza, con quien duró aproximadamente tres años de relación tras algunas confusiones que vivió dentro del programa.

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Así también, Jhorman tomó la decisión hace algunos días de separarse por completo de Alexa Torrex, pues, respetó su decisión en medio del shippeo de ella con Tebi Bernal.

¿Cuál fue el reciente video de Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal que desata opiniones?

El nombre de Alejandra Salguero se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras ser la expareja de Tebi Bernal tras los diferentes sucesos ocurridos con Alexa Torrex.

¿Qué mensaje dejó la exnovia de Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alejandra Salgueo compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 73 mil seguidores, una aparente indirecta para Tebi Bernal, pues expresó las siguientes palabras:

“La verdad termina saliendo”, agregó Alejandra Salguero.

Con base en estas palabras, Alejandra Salguero dejó un contundente mensaje en el que todos los internautas se han sorprendido si se trata de un mensaje tras su ruptura con Tebi Bernal, a quien lo dejó de seguir en sus redes sociales y, también, por su distanciamiento.