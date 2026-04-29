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Claudia Serrato, reaparece en redes con inesperado mensaje: ¿Lina Tejeiro dijo algo al respecto?

La mánager de Lina Tejeiro dejó un sorprendente mensaje en sus redes e internautas opinan si la actriz se pronunció.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Claudia Serrato, reaparece en redes con inesperado mensaje: ¿Lina Tejeiro dijo algo al respecto?
¿Qué mensaje dejó la mánager de Lina Tejeiro en sus redes? | Foto: Freepik

Dese hace varias semanas, el nombre de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesarles a sus seguidores que fue diagnosticada de cáncer.

La noticia, ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, quienes le han manifestado todo su apoyo tras el avance que va teniendo su enfermedad y, también, por todo lo que ha expresado mediante sus redes.

Por este motivo, Claudia ha generado una gran variedad de interacciones por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con los nuevos detalles que compartió de su vida.

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¿Cuál fue el mensaje con el que reapareció la mánager de Lina Tejeiro en sus redes?

Cabe destacar que Claudia Serrato se ha destacado no solo por ser una reconocida representante de talentos como Lina Tejeiro y otras celebridades, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida mediante sus redes sociales.

Claudia Serrato, reaparece en redes con inesperado mensaje: ¿Lina Tejeiro dijo algo al respecto?
Claudia Serrato está de cumpleaños. | Foto: Freepik

Por ello, este 29 de abril, Claudia reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 176 mil seguidores, nuevos reportes sobre cómo se encuentra en la actualidad, en especial al celebrar su cumpleaños, pues, expresó las siguientes palabras:

“Buenas, oigan, primero que todo gracias por tantos mensajes, por todo lo que me escriben. Hoy estoy cumpliendo 52 años para ver el atardecer acá en Santa Marta, se les quiere mucho”, agregó Claudia Serrato en sus redes sociales.

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Con base en esto, varios seguidores de Claudia le han enviado una gran variedad de comentarios mediante sus redes sociales tras el importante momento por el que está atravesando en su vida.

¿Cómo confesó Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro que fue diagnosticada de cáncer?

Recordemos que hace varias semanas, el nombre de Claudia Serrato se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesarles a sus seguidores que fue diagnosticada de cáncer.

Claudia Serrato, reaparece en redes con inesperado mensaje: ¿Lina Tejeiro dijo algo al respecto?
Así confesó la mánager de Lina Tejeiro su diagnóstico de cáncer. | Foto: Freepik

Todo lo anunció Claudia mediante sus redes sociales, cuando abrió su corazón con las personas que la siguen. Así también, los ha mantenido informados sobre los avances médicos que está teniendo en la actualidad.

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