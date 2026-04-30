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Robo de salvación en La casa de los famosos Col: ¿quién ganó entre Beba y Juanda Caribe?

Juanda Caribe y Beba de la Cruz se enfrentaron a un robo de salvación y la caja de pandora trajo múltiples reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Robo de salvación en La casa de los famosos Col: ¿quién ganó entre Beba y Juanda Caribe?
¿Cómo fue el robo de salvación? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, los televidentes se han sorprendido con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, el Top 8 de La casa de los famosos Colombia ha sido estratégico al momento de tomar una decisión, en especial, por todos los sucesos que han vivido dentro de la competencia.

Con base en esto, cada una de las celebridades ha sido mucho más estratégica al momento de tomar una decisión, en especial, por todos los sucesos que les queda por vivir en las próximas semanas.

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¿Quién se ganó el robo de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que uno de los momentos que más comentarios ha generado por parte de los internautas se trata cuando ocurre un robo de salvación en La casa de los famosos Colombia.}

Robo de salvación en La casa de los famosos Col: ¿quién ganó entre Beba y Juanda Caribe?
Beba ganó el robo de salvación. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Juanda Caribe y Valerie de La Cruz, se enfrentaron a una prueba en la que el robo de salvación se convirtió en el pilar más importante, en especial, por tener el poder.

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Durante la prueba, Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, demostró todas sus estrategias dentro de la competencia, en la que demostró que se ganó el robo de salvación, siendo estratégica con todas sus decisiones.

En medio de esto, los famosos aprovecharon la oportunidad para compartir su reacción al respecto, en especial, por el importante momento que enfrentó al ganar el robo de salvación.

¿Qué decía la caja de pandora que entregó Juanda Caribe?

Es clave mencionar que Juanda Caribe al ser el líder de la semana, tuvo la oportunidad de abrir la caja de pandora y se la entregó a Campanita

Robo de salvación en La casa de los famosos Col: ¿quién ganó entre Beba y Juanda Caribe?
¿Qué decía en la caja de pandora? | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Campanita se la entregó a Mariana Zapata y ella se la entregó a otro famoso y ella se la dio a otro famoso, quien fue Alejandro Estrada y decía lo siguiente:

“Ponle candado al que tú quieras”, decía la caja de pandora.

En medio de esta situación, Alejandro aprovechó la oportunidad para darle el candado a Mariana Zapata.

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