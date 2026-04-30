Mariana Zapata tildó de "morronga" a Beba tras la discusión que tuvo con Juanda Caribe

Mariana Zapata se mostró muy molesta debido a lo que Beba le dijo a Juanda en la actividad de las etiquetas en La casa de los famosos Colombia y no dudó en decir un par de cosas acerca de su examiga.

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¿Qué pasó entre Juanda y Beba en La casa de los famosos Colombia?

La tensionante situación fue debido a que Beba, cuando fue su turno, le puso a Juanda Caribe una etiqueta que decía la palabra “irresponsable” y aseguró que él no estaba siendo responsable con su esposa y su hija.

Tras la afirmación de Beba, el barranquillero aseguró que no iba a permitir que nombraran a su hija y defendió su postura durante un largo tiempo, hasta el punto en el que le solicitó a El Jefe retirarse de la actividad.

Juanda se mostró muy molesto por un comentario de beba en el juego de etiquetas (Foto de Canal RCN)

¿Qué le dijo Beba a Juanda al notar su molestia?

Después de que la actividad se diera por finalizada, Beba y Juanda se dirigieron a la sala, donde continuaron discutiendo acerca de lo que había sucedido; mientras Juanda aseguraba que Beba había hablado directamente de su hija, Victoria, la participante mantenía su postura en que ella se estaba dirigiendo directamente a él y a sus acciones:

“No me metí con tu hija Juanda Caribe, yo de tu hija no dije absolutamente nada, a mí no me vas a echar esa vaina encima. Eres un irresponsable”.

Además, Beba aseguró que Juanda se estaba aprovechando de la situación para mandarla a la placa con candado, es decir, sin posibilidad de ser salvada.

Tras su discusión con Juanda, Beba no dudó en defender su postura (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Mariana respecto a la discusión de Juanda y Beba?

Tras la discusión, Mariana defendió a Juanda Caribe asegurando que Beba se había metido con su familia y que eso debería ser castigado; además, hizo una comparación entre el comportamiento de Beba entre la primera vez que estuvo en la competencia y cuando volvió tras ser resucitada.

Por otro lado, debido a las diferencias personales que tuvieron las participantes, Mariana rechazó el comportamiento de Beba y la tildó de “morronga”:

“La beba de la primera vez se cohibía de muchas cosas y yo le decía, incluso como amiga, que era súper ‘morronga’ (…) ah, pero ella vino con una personalidad súper diferente, o sea, salió y entró siendo otra. Yo no entiendo”

Ante la situación, Mariana también mencionó que, al principio de la dinámica de las etiquetas, le insinuó a Beba que le dijera todo lo que pensaba de ella, pero su examiga no accedió.