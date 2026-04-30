Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el shippeo ha sido uno de los temas de conversación que más ha generado opiniones mediante redes sociales por parte de los internautas, pues de las parejas que más conexión han tenido son: Tebi Bernal y Alexa Torrex, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Por este motivo, Juanda Caribe y Mariana Zapata se han convertido en centro de atención mediante las distintas redes sociales tras una cena que tuvieron recientemente en la que expresaron todas sus opiniones.

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¿Cuál fue la conversación que Mariana Zapata tuvo con Juanda Caribe en la charla?

Recientemente, Mariana Zapata dejó una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas al confesarle varios acontecimientos de su vida a Juanda Caribe, en una cena que tuvieron.

¿Cuál fue la conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Mariana abrió su corazón con Juanda y aprovechó la oportunidad para expresarle que para ella el físico en un hombre no es un factor elemental, pues, en el pasado sostuvo una relación sentimental con un hombre que tuvo una discapacidad, expresando las siguientes palabras:

“Esa persona ha sido el amor más genuino que yo he tenido y tiene una discapacidad, es decir, no tiene un brazo”, agregó Mariana Zapata.

Posteriormente, Juanda Caribe y Mariana hablaron de sus respectivos gustos o intereses, en especial, por lo que les gusta físicamente de una persona. Así también, Mariana aprovechó la oportunidad de expresarle que le gusta la sonrisa, la nariz de Juanda Caribe y su estatura.

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¿Quién es Sebastián Arroyave, el hombre que fue expareja de Mariana Zapata?

Él es Sebastián Arroyave, exnovio de Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Sebastián Arroyave ha adquirido una gran visibilidad en los últimos años al ser un reconocido creador de contenido digital quien cuenta con más de un millón de seguidores.

Así también, Santiago adquirió gran visibilidad al ser exfutbolista pese a su condición física que enfrentó, ha demostrado que se ha destacado por su gran habilidad en la creación de contenido.