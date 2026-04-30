Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?
Exprometido de Alex Torrex estalló contra ella con un video que compartió en sus redes sobre su ruptura y proyectos.
Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su ruptura con Alexa Torrex, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, Jhorman ha acaparado la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales tras compartir varios detalles acerca de lo que hará en su vida, en especial, por todo lo proyectado que tiene desde que se separó de Alexa.
¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex terminó su compromiso con Jhorman Toloza?
Es clave mencionar que el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Así también, Alexa ha acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que ha vivido con Tebi Bernal, con quien ha tenido un especial shippeo por todo lo que han vivido dentro de la competencia.
Por este motivo, Alexa Torrex tomó la decisión de terminar su exrelación con Jhroman Toloza mediante una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, tras algunos sucesos que vivió dentro de la competencia.
Con base en esta decisión, Jhorman tomó la decisión de alejarse de Alexa Torrex por todos los sucesos que presentaron dentro de la competencia, en especial, por la cercanía que ella tuvo con Tebi Bernal.
¿Cuál fue el contundente mensaje que Jhorman Toloza compartió mediante sus redes?
Cabe destacar que Jhorman Toloza se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital y mantener informados a sus seguidores acerca de todo lo que hace en su vida cotidiana.
Por este motivo, Jhorman generó una gran variedad de interacciones a través de las redes sociales tras compartir un reciente video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 457 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:
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“Perdí a mi mujer por infidelidad y era la mejor mujer del mundo, pero no solo soy yo, también, pasa con el trabajo, las cosas que tú tenías planificadas para toda tu vida, hasta el nombre de los hijos les tenías, pero bueno, aunque sufras, Dios, te dará la respuesta para salir adelante, si te quitó eso era porque no ibas a aguantar más”, agregó Jhorman Toloza.