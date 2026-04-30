Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?

Exprometido de Alex Torrex estalló contra ella con un video que compartió en sus redes sobre su ruptura y proyectos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la razón por la que Jhorman Toloza estalló con Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su ruptura con Alexa Torrex, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Jhorman ha acaparado la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales tras compartir varios detalles acerca de lo que hará en su vida, en especial, por todo lo proyectado que tiene desde que se separó de Alexa.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex terminó su compromiso con Jhorman Toloza?

Es clave mencionar que el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia al ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Artículos relacionados

Así también, Alexa ha acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que ha vivido con Tebi Bernal, con quien ha tenido un especial shippeo por todo lo que han vivido dentro de la competencia.

Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?
Así inició el shippeo de Alexa Torrex con Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alexa Torrex tomó la decisión de terminar su exrelación con Jhroman Toloza mediante una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, tras algunos sucesos que vivió dentro de la competencia.

Con base en esta decisión, Jhorman tomó la decisión de alejarse de Alexa Torrex por todos los sucesos que presentaron dentro de la competencia, en especial, por la cercanía que ella tuvo con Tebi Bernal.

¿Cuál fue el contundente mensaje que Jhorman Toloza compartió mediante sus redes?

Jhorman Toloza estalló en contra de su ruptura con Alexa Torrex en sus redes: ¿qué dijo?
¿Qué mensaje le envió Jhorman Toloza a Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Jhorman Toloza se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital y mantener informados a sus seguidores acerca de todo lo que hace en su vida cotidiana.

Por este motivo, Jhorman generó una gran variedad de interacciones a través de las redes sociales tras compartir un reciente video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 457 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Perdí a mi mujer por infidelidad y era la mejor mujer del mundo, pero no solo soy yo, también, pasa con el trabajo, las cosas que tú tenías planificadas para toda tu vida, hasta el nombre de los hijos les tenías, pero bueno, aunque sufras, Dios, te dará la respuesta para salir adelante, si te quitó eso era porque no ibas a aguantar más”, agregó Jhorman Toloza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El Jefe no perdona: Mariana Zapata recibe castigo por desobedecer Mariana Zapata

El Jefe sanciona a Mariana Zapata por su comportamiento en La casa de los famosos: ¿cuál fue?

Mariana Zapata fue sancionada por El Jefe tras desobedecer una orden y deberá pasar la noche en el calabozo

Karen Sevillano y La Segura explotan en redes tras la cena de Juanda y Mariana La Segura

Karen Sevillano y La Segura reaccionan a la cena de Juanda Caribe y Mariana Zapata: “aterrada”

Karen Sevillano y La Segura reaccionaron sin filtro a la cena de Juanda y Mariana en La casa de los famosos

Revelan si Sheila Gándara estará en un “congelado” en La casa de los famosos. La casa de los famosos

¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos?: esto se sabe

Nestór Parra y Roberto Velásquez revelaron si se hará realidad el anhelado congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es? Gregorio Pernía

Ella es Luna, la bella hija de reconocido actor colombiano Gregorio Pernía: ¿quién es?

Gregorio Pernía sacó a la luz una fotografía en sus redes de su bella hija Luna Pernía, quien es tendencia por su belleza y talento.

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

Muere icónico cantante a los 86 años y deja una historia llena de controversia Talento internacional

¡Luto en la música! Fallece legendario cantante a los 86 años y conmociona al mundo

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO